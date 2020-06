Das "Sound of the Forest"-Festival am Marbach-Stausee. Foto: Weindl

Oberzent. (cab) Aufgrund der Corona-Beschränkungen werden das Musikfestival "Sound of the Forest" und das Finkenbachfestival in diesem Jahr nicht stattfinden. Die Absage des "Finki" teilte der örtliche Sportverein FC Finkenbach als Veranstalter am Donnerstag mit. Demnach soll das nächste Krautrock-Wochenende erst am 13. und 14. August 2021 über die Bühne gehen. Die bislang gekauften Eintrittskarten sollen ihre Gültigkeit behalten.

Die Umstände der Corona-Pandemie ließen den Veranstaltern keine andere Möglichkeit. Die bisher gekauften Eintrittskarten zu 48.50 Euro im Vorverkaufspreis behalten laut Löffler ihre Gültigkeit: "Wir bemühen uns, das gleiche Programm auch im nächsten Jahr zu präsentieren."

Auf der Webseite waren bislang für das 38. "Finki Finki" als Bands genannt Kraan, Arthur Kay & The Clerks, The Grandsheiks, Okta Logue, Riddim Posse, Alex Auer and the Detroit Blackbirds, Thorbjørn Risager & The Black Tornado, Leadbelly Calls (Adax Dörsam & Timo Gross), Blackballed, Lemurian Folk Songs, Spacecakes und Rimojek.

Bis zu 3.000 Besucher aus mehreren Ländern hörten die Krautrockbands an zwei Tagen voller Woodstock-Feeling.

Das Gratis-Campen mit Zelt und Wohnmobil auf dem Gelände nahe des Schwimmbads gehört mit zum Kultereignis im Herzen des Odenwalds.

Das Finkenbach Festival begann als Hippiefestival. Von Anfang an tragen es die Finkenbacher "Freiwillige Feuerwehr" und der Fußballclub "FC Finkenbachtal 1946". Längst ist es zur "Kultstätte des Krautrocks" geworden und firmiert als das "älteste Krautrockfestival Deutschlands", auf dem auch Ska und Progressive Rock geboten werden.

Der Oberzent-Ortsteil Finkenbach schmiegt sich idyllisch zwischen bewaldete Hügel. Der gleichnamige Bach schlängelt sich durch das 500-Seelen-Dorf. Dort in der Nähe hatten Mitglieder einer deutschen Rockband ein Haus angemietet und ein erstes Konzert gegeben, um sich den Einwohnern vorzustellen. Daraus entwickelte sich dann das spätere "Finkenbach Open Air Festival".

Seither wird der Ort zuverlässig einmal jährlich zum Mekka für alternative Musik- und Lebenskultur.

Von Kleinkindern bis zu Althippies – das "Finki"-Wochenende wird "im Geiste von Woodstock" gefeiert. All dies ist mit den Abstandsgeboten und Hygienevorschriften wegen Covid-19 nicht vereinbar.

So bitten Armin Löffler und Bernd Magin alle Finki-Fans um Verständnis für die Entscheidung, das Festival für dieses Jahr abzusagen und auf den August-Termin nächstes Jahr zu verschieben.

Das "Sound of the Forest" am Marbach-Stausee wird ebenfalls bis kommendes Jahr Zwangspause machen. Die nächste Auflage ist vom 29. Juli bis 1. August 2021 angesetzt. Erworbene Tickets können dafür umgetauscht werden. Schon im Jahr 2018 musste das Festival ausfallen. Damals war die Brandgefahr am Festivalgelände nach anhaltender Trockenheit zu groß gewesen.

Update: Donnerstag, 18. Juni 2020, 17.10 Uhr