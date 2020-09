Rhein-Neckar. (sha/zg) Die Zahl der Corona-Infizierten im Rhein-Neckar-Kreis und im Stadtgebiet Heidelberg steigt weiter an. Im Rhein-Neckar-Kreis sind aktuell – Stand 31. August, 12.20 Uhr – 1350 positive Befunde bekannt, in der Stadt Heidelberg sind es 412. Im Vergleich zum vergangenen Freitag sind dies im Rhein-Neckar-Kreis 53 Fälle mehr, in Heidelberg zehn Fälle.

Unter den Neuinfizierten der vergangenen Wochen befanden sich demnach auch zahlreiche Personen mit Reisehintergrund. Eine Rolle spielen dabei nicht nur Urlaubsreisende, sondern auch Menschen, die hier in der Region leben und arbeiten und über die Sommerferien ihre Familien in der Heimat besuchen, heißt es in der Mitteilung.

"Nach der aktuellen Corona-Verordnung des Landes gilt, dass man sich nach Einreise aus einem Risikogebiet unverzüglich auf direktem Weg in die eigenen vier Wände oder eine andere geeignete Unterkunft zu begeben und sich für einen Zeitraum von 14 Tagen nach Einreise ständig dort zu isolieren hat", erläutert die Gesundheitsdezernentin des Rhein-Neckar-Kreises, Doreen Kuss.

Die Quarantäne könne nur entfallen, wenn der zuständigen Ortspolizeibehörde ein negatives Testergebnis vorgelegt werde. Corona-Tests seien in Baden-Württemberg an hierfür eingerichteten Testzentren an Flughäfen, Bahnhöfen und Autobahnraststätten möglich. Auch bei einem Hausarzt oder einer Hausärztin oder einer Coronaschwerpunktpraxis – www.arztsuche-bw.de oder Telefon 116117 – könne ein Abstrich vorgenommen werden. "Bitte bleiben Sie zuhause, bis Ihr Testergebnis vorliegt. So vermeiden Sie, andere Menschen anzustecken", appelliert Doreen Kuss an die Bevölkerung. Und sie stellt nochmals klar: Wer aus einem Risikogebiet nach Baden-Württemberg einreist, ist verpflichtet, einen Corona-Test durchführen zu lassen, sich bei der Ortspolizeibehörde zu melden und sich zunächst in Quarantäne zu begeben. Wer aus Staaten einreist, die nicht als Risikogebiet ausgewiesen sind, kann sich innerhalb von 72 Stunden nach der Einreise kostenfrei testen lassen.

Info: www.rhein-neckar-kreis.de/coronavirus