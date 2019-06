Von Anna Manceron

Mannheim/Brühl. Als Stefanie Maria Graf am 14. Juni 1969 im Mannheimer Stadtteil Neckarau geboren wird, kann niemand wissen, dass diese Frau einmal die Tenniswelt auf den Kopf stellt. Aber vielleicht hat er es irgendwie geahnt: Peter Graf, ihr Vater, ist selbst Tennislehrer. Als seine Tochter vier Jahre alt ist, nimmt er sie zum ersten Mal mit auf den Platz. Und ihm fällt auf: Steffi ist anders. Sie kann sich wesentlich länger konzentrieren als andere Kinder, und sie ist unglaublich diszipliniert.

Die ersten großen Erfolge feiert das Ausnahmetalent in Deutschland. Mitte der 80er-Jahre gelingt ihr dann der internationale Durchbruch. Steffi Graf gewinnt 22 Grand-Slam-Turniere. Insgesamt 377 Wochen führt sie die Weltrangliste an - so lange wie keine andere Frau. Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, im Jahr 1988, gewinnt sie alle vier Grand-Slam-Turniere und die Olympischen Spiele in Seoul. Damit hat sie als einzige den sogenannten Golden Slam geschafft.

Der Mannheimer Verein Geschichte Alt-Neckarau will der Ausnahmesportlerin nun ein Denkmal setzen. Mit einer Gedenktafel an ihrem Geburtshaus in der Waldhornstraße 27. Damals war in dem Gebäude noch eine Entbindungsklinik untergebracht. Inzwischen hat die Lebenshilfe Mannheim das Haus gemietet und dort ein Wohnprojekt für Menschen mit geistiger Behinderung eingerichtet.

Steffi Grafs Geburtshaus in der Waldhornstraße 27 beherbergte früher eine Entbindungsklinik. Heute ist dort ein Wohnprojekt für Menschen mit Behinderung untergebracht. Foto: vaf

"Die Idee für die Gedenktafel kam von mehreren Anwohnern aus dem Stadtteil", erzählt Wolfgang Reinhard, Vorsitzender des Vereins. Vor zwölf Jahren habe es im Rathaus eine Ausstellung mit dem Titel "6000 Jahre Neckarau" gegeben. In der Ahnentafel hatte man auch Steffi Graf einen Platz eingeräumt. "Das hat die Menschen wohl dazu bewogen, ihr zum 50. Geburtstag ein Denkmal zu widmen", sagt Reinhard.

Damit der Verein die Gedenktafel aufhängen darf, musste der Tennisstar erst grünes Licht geben. "Steffi Graf hat über ihr Management zugesagt und Grüße ausrichten lassen", erzählt der Vorsitzende. Bei der offiziellen Enthüllung am 15. September wird sie aber nicht dabei sein. "Da ist sie wohl verhindert." Bei der Plakette handelt es sich um eine Spezialanfertigung aus Aluminium und Plexiglas. "Solche Tafeln müssen vor allem Wind und Sonne gut standhalten", erklärt Reinhard. Die Kosten in Höhe von mehr als 500 Euro teilt sich der Verein mit dem örtlichen Förderverein Alte Friedhofskapelle.

Steffi Graf wird zwar in Neckarau geboren, wächst aber knapp zehn Kilometer südlich von dort auf - in Brühl. Die 14.000- Einwohner-Gemeinde hat heute einen Steffi-Graf-Park, und im Rathaus steht eine Büste der berühmten Spielerin. Das große Anwesen der Familie Graf am Rheinauer See mit Haus und Trainingsplätzen gehöre Steffi noch immer, erzählt Bürgermeister Ralf Göck. Zurzeit wohne dort ein Verwandter. Und obwohl Graf seit fast 20 Jahren in den USA lebt, kommt sie zwei bis dreimal im Jahr zurück nach Brühl. "Dann sieht man sie im Freibad oder beim Einkaufen", verrät Göck.

Er selbst hat das "Wunderkind" natürlich auch getroffen. Als Steffi Graf in den 1980er-Jahren ein Weltklasse-Turnier nach dem anderen gewinnt, organisiert die Gemeinde Brühl große Empfänge für die junge Ehrenbürgerin. "Damals war ich noch als Journalist und Gemeinderat dabei", erinnert sich Göck. Ab 1998 dann als Bürgermeister.

Wie Steffi zum Heidelberger Tennisclub kam

Da kämpft Steffi Graf gerade mit einer schweren Knieverletzung, und ihr Vater steckt mitten in einem millionenschweren Finanz-Skandal. Ein Gericht hat ihn im Jahr zuvor wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 12,3 Millionen Mark zu einer Haftstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt. Auf die Beziehung zwischen der Gemeinde und den Grafs habe diese Affäre aber keine Auswirkungen gehabt, meint Göck. "Das war vor meiner Zeit als Bürgermeister, aber soweit ich weiß gab es ja Nachzahlungen", sagt er. "Brühl hat jedenfalls keinen Schaden davongetragen."

Auch Alt-Bürgermeister Günther Reffert erinnert sich noch gut an die "Gräfin". Seine Begegnungen mit ihr seien herzlich gewesen. Freundlich, nett und bescheiden war sie, erzählt er. Und ungemein diszipliniert. "Wenn ich Steffi morgens um sieben beim Bäcker gesehen habe, war sie schon eine Stunde auf dem Tennisplatz gestanden", erinnert sich der Alt-Bürgermeister. Der Fleiß zahlt sich aus. 1987 gewinnt Graf die Internationalen Meisterschaften von Berlin und die French Open in Paris. Zweimal schlägt sie im Finale die große Martina Navratilova. Wenig später ist sie die Nummer eins. Ganz Brühl steht Kopf und "wie ein Mann" hinter ihr, sagt Reffert.

Mit einem Cabrio wird Steffi Graf damals durch die Gemeinde kutschiert. Tausende jubeln der Weltklassespielerin am Wegesrand zu. Beim großen Empfang in der Festhalle bekommt die Tierliebhaberin den Schäferhundwelpen "Enzo" geschenkt. Graf freut sich, zu Hause zu sein, aber den "Rummel wie bei Boris" im nahen Leimen will sie nicht. "Ich brauche meine Freiheiten", diktiert sie den Journalisten in die Blöcke. Die Brühler akzeptieren den Wunsch "ihrer Steffi". Reffert trifft sich nur mit ihr, wenn es sie nicht stört.

Vor 16 Jahren organisieren die Brühler eine Steffi-Graf-Ausstellung in der Villa Meixner, einem schmucken, kleinen Kulturzentrum. Ein paar der Bilder hängen nun im Gasthof gegenüber vom Rathaus. Ob Steffi in ihrem Haus in Los Angeles auch etwas hat, dass sie an ihre Heimatgemeinde erinnert? Vielleicht blättert sie ja manchmal in dem Erinnerungsbuch, das Ralf Göck vor ein paar Jahren für sie gebastelt hat.