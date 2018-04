Etwa 10.000 Führungen gab es vergangenes Jahr durch die kurpfälzischen Schlösser in Heidelberg, Schwetzingen und Mannheim. Foto: Alex

Von Katharina Schröder

Heidelberg/Rhein-Neckar. Eigentlich soll ja die Liebe durch den Magen gehen. In diesem Jahr aber geht in Schlössern und Klöstern Wissen durch die Mägen der Besucher. Das Themenjahr der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg steht 2018 nämlich unter dem Motto: "Von Tisch und Tafel. Essen und Trinken in Schlössern, Klöstern und Burgen". Ein Titel, der kulinarische Highlights und Experimente verspricht - auch in der Region.

Das Service Center Schlösser Heidelberg, Mannheim, Schwetzingen, das Deutsche Apotheken-Museum und die Staatlichen Schlösser und Gärten haben das neue Jahresprogramm auf dem Heidelberger Schloss vorgestellt. Es wird lecker. Genuss und Sinnlichkeit stehen diesmal in insgesamt 15 Schlössern und Klöstern in Baden-Württemberg auf dem Plan. Offiziell eröffnet wird das Themenjahr am Sonntag, 6. Mai, im Kloster und Schloss Salem. "Davor war es dort einfach zu kalt", sagt Frank Krawczyk, Pressesprecher der Staatlichen Schlösser und Gärten. Die Führungen laufen hier bereits.

Die Geschäftsführerinnen des Service Centers, Birte Mardeck, Andrea Roth und Reglindis Schulte-Tigges-Dettbarn, machten neugierig auf die neuen Veranstaltungen. Was wurde gezüchtet, angebaut, gegessen und getrunken? Wie änderte sich die Tischkultur über die Jahrhunderte? Was hat es mit "ärztlich verordnetem Weinrausch" auf sich? Antworten gibt es bei den Führungen durch die Schlösser der Region und das Apotheken-Museum. Davon profitieren die Besucher. Sie dürfen sich nicht nur auf Informationen, sondern auch Essen und Trinken freuen. Das stellt auch die Veranstalter allerdings vor eine Herausforderung. "Wir arbeiten in historischen Monumenten, man kann sich vorstellen, wie schwierig das sein kann", sagt Roth und lacht.

"Von Tisch und Tafel" lässt den Besucher Geschichte aus einer ganz neuen Perspektive erleben. Ein Erlebnis für die Sinne wird auch der meditative Rundgang durch den Schwetzinger Schlossgarten. Unter der Rubrik "Perücke und Kostüm" bieten historische Charaktere Führungen an, die, oft in Mundart gesprochen, authentisch Geschichtliches vermitteln. Dabei muss es nicht immer ernst zugehen, auch humorvolle Führungen gehören dazu. Die historischen Figuren können auch für private Veranstaltungen gebucht werden. Schulungen der Mitarbeiter tragen zu Erfolg und Qualität der Führungen bei. Selbst Beschäftigte, die nur in einer der drei Sehenswürdigkeiten arbeiten werden, müssen die anderen beiden für ihre Prüfungen quasi "mitlernen". Die Geschichte der Schlösser sei eben stark verbunden. Deswegen empfiehlt das Service Center auch, alle drei zu besichtigen. Die kurpfälzische Herrschaft sei sonst schwierig zu verstehen.

Die Veranstalter blicken auf ein gut besuchtes Jahr in den Schlössern Heidelberg, Schwetzingen und Mannheim zurück. "Der Erfolg hat viele Gründe. Das vielseitige Programm, das für jeden etwas bietet, ist einer davon", sagt Krawczyk. Zwei Drittel der Schlossbesucher gehen auch ins Apotheken-Museum. Mit etwa 740.000 Besuchern stellte es laut Direktorin Elisabeth Huwer einen neuen Rekord auf. Das Service Center denkt sich immer etwas Neues für die Führungen aus. Besonders beliebt seien die Angebote für Kinder. "Da gibt es auch Wiederholungstäter, die bei wechselndem Programm immer dabei sind", sagt Mardeck.

Inklusion beschäftigt Service Center und Staatliche Schlösser und Gärten ebenfalls. Die historischen Gegebenheiten seien zwar nicht barrierefrei. Man arbeite aber daran, niemanden auszuschließen, erklärt Schulte-Tigges-Dettbarn. Ein Beispiel dafür seien die "Easy-Going-Führungen" in Heidelberg. Daran können auch Besucher teilnehmen, die nicht so gut zu Fuß sind. Außerdem gebe es auch Führungen für Seh- und Hörgeschädigte.

Die Staatlichen Schlösser und Gärten nehmen mit dem Programm teil am "Europäischen Kulturerbejahr Sharing Heritage 2018". Die Europäische Kommission fordert damit zum gemeinsamen Blick auf das kulturelle Erbe und die europäische Geschichte auf.