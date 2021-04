St. Leon-Rot. (RNZ) Dietmar Hopp ist mit dem Carl-Theodor-Preis der Metropolregion Rhein-Neckar ausgezeichnet worden. Der 81-jährige Mäzen und SAP-Mitgründer ist der dritte Träger der Auszeichnung, die der Verein Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar (ZMRN) seit 2016 an herausragende Persönlichkeiten vergibt, deren Wirken die Werte der Regionalentwicklung in Rhein-Neckar widerspiegelt. Hopp erhielt die Auszeichnung in kleinem Rahmen im Golfclub St. Leon-Rot aus den Händen von ZMRN-Vorstandsmitglied und SAP-Finanzvorstand Luka Mucic. Pandemiebedingt wurde auf einen größeren Rahmen verzichtet.

Mucic nannte Hopp ein herausragendes Vorbild für gesellschaftliches Engagement. "Dietmar Hopp ist einer der größten Philanthropen Deutschlands, und wir dürfen stolz sein, dass er seine Tatkraft, seine Ideen und Initiativen immer mit Fokus auf seine Heimat und zum Wohle seiner Heimatregion Rhein-Neckar eingesetzt hat." Zahllose ideelle und finanzielle Aktionen von Hopp und seiner Stiftung hätten immer Hand und Fuß, Herz und Verstand, so Mucic. "Sie sind verbindend, nachhaltig und vorbildlich gemeinnützig." Hopp freute sich über den Carl-Theodor-Preis. "Weil es eine Auszeichnung meiner Heimat, der Metropolregion ist. Rhein-Neckar ist eine fortschrittliche, engagierte und lebenswerte Region. Es war und ist mir ein großes Anliegen, dazu beizutragen, dass dies auch künftig so bleibt", so Hopp. Seine Stiftung zählt zu den größten Privatstiftungen Europas. Sie hat seit 1995 fast 900 Millionen Euro Fördermittel eingesetzt. Die Stiftung fördert gemeinnützige Projekte in der Metropolregion in den Bereichen Sport, Medizin, Soziales und Bildung sowie Klimaschutz.

Der undotierte Carl-Theodor-Preis verstehe sich als Auszeichnung im Geiste kurpfälzischer Tradition, als Würdigung herausragender innovativer Persönlichkeiten und gesellschaftlicher Vorbilder, so ZMRN-Geschäftsführerin Kirsten Korte. "Schon zu Zeiten Carl Theodors waren kreative Köpfe in der Rhein-Neckar-Region gern gesehen und hochgeschätzt. In dieser Tradition wollen wir mit dem Preis ein Zeichen setzen." Erster Preisträger im Jahr 2016 war Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus. 2018 wurde der amerikanische Informatiker Vinton G. Cerf ausgezeichnet.