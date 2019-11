St. Leon-Rot (dpa/lsw) - Bei einem Auffahrunfall zwischen drei Kleintransportern auf der Autobahn 5 bei St. Leon-Rot ist ein 61-Jähriger verletzt worden. Der Mann habe am Donnerstag zu spät bemerkt, dass der vor ihm fahrende Kleintransporter im zähen Verkehr an einer Baustelle zum Stehen gekommen war, wie die Polizei mitteilte.

Nahezu ungebremst krachte er mit seinem Fahrzeug in den anderen Kleinlaster. Auch ein dritter Kleintransporter wurde in den Unfall verwickelt. Der 61-Jährige kam mit Beinverletzungen in eine Klinik. Die beiden anderen Fahrer blieben unverletzt. Die A5 war zeitweise komplett gesperrt.