Von Karin Katzenberger-Ruf

Rhein-Neckar. Sie kamen als Flüchtlinge aus afrikanischen Ländern wie Togo und Kamerun, aus Afghanistan, Pakistan oder dem Libanon nach Deutschland. Ihr Asylverfahren läuft noch, die Bleibeperspektive ist offen. Und doch oder gerade deswegen nahmen sie am ersten B2-Sprachkurs im Rhein-Neckar-Kreis teil und haben bereits im August die Prüfung erfolgreich bestanden.

Jetzt überreichte Ordnungsdezernent Christopher Schauder im Heidelberger Landfriedhaus die Zertifikate an neun junge Männer und Frauen. Im Bildungszentrum Donner+Partner büffelte eine 18-köpfige Gruppe an jedem Werktag fünf Stunden Deutsche, auf mehrere Wochen verteilt waren es 600.

Hintergrund > Deutschkurse: Der Spracherwerb ist in Deutschland ein recht kompliziertes Thema. Für die verpflichtenden Integrationskurse ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) zuständig. Das Angebot richtet sich an Asylsuchende, die aufgrund ihres Herkunftslandes mit einer Schutzquote von mehr als 50 Prozent eine Bleibeperspektive haben. Wer diese jedoch nicht [+] Lesen Sie mehr > Deutschkurse: Der Spracherwerb ist in Deutschland ein recht kompliziertes Thema. Für die verpflichtenden Integrationskurse ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) zuständig. Das Angebot richtet sich an Asylsuchende, die aufgrund ihres Herkunftslandes mit einer Schutzquote von mehr als 50 Prozent eine Bleibeperspektive haben. Wer diese jedoch nicht oder nur sehr eingeschränkt hat - die Behörden sprechen hier von "offener Bleibeperspektive" - kann trotzdem an einem vom Land finanzierten Sprachkurs nach der Verwaltungsvorschrift "Deutsch für Flüchtlinge" (VWV-Kurs) teilnehmen. Die Kurse werden je nach angestrebtem Sprachniveau mit A 1, A 2, B 1, B 2, C 1 und C 2 bezeichnet. Wobei die A-Kurse tatsächlich so etwas wie Anfängerkurse sind und lediglich Grundkenntnisse vermitteln. Um in die nächsthöhere Kategorie zu gelangen, muss der vorangegangene Kurs erfolgreich abgeschlossen werden. Die Kurse sind kostenlos, außerdem wird das Fahrgeld erstattet. Für Teilnehmer ohne oder mit nur geringer Schulbildung ist es allerdings sehr schwer, den Abschluss zu schaffen. Beim ersten B 2-Kurs im Rhein-Neckar-Kreis gab es besonders motivierte Teilnehmer, wie der Kursanbieter und Ordnungsdezernent Christoph Schauder bei der Übergabe der Zertifikate erklärten. kaz

Dass mehr als die Hälfte schriftlich und mündlich mit mindestens "ausreichend" abschloss und vier Migranten zumindest die mündliche Prüfung schafften, ist laut Gebietsleiter Jörg Kösel beachtlich. Der Ordnungsdezernent sieht das genauso: "Offiziell haben Sie in diesem Kurs Folgendes gelernt: Sie sind der deutschen Sprache mächtig.

Neben dem Studium komplexer Texte ist Ihnen nun eine fließende Kommunikation in deutscher Sprache möglich und Sie können ein vertieftes Verstehen für schriftlich abgefasste und mündlich vorgetragene Texte und Ausführungen entwickeln", sagte Schauder und fügte hinzu: "Das war jetzt Amtsdeutsch".

Dazu muss man wissen: Es handelte sich um einen sogenannten VWV-Kurs, die Abkürzung steht für Verwaltungsvorschrift Deutsch für Flüchtlinge. Diese wiederum garantiert Menschen das Recht, die deutsche Sprache zu lernen, die wegen der unklaren Bleibeperspektive nicht in die Zuständigkeit des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) fallen.

Innerhalb des Sprachkurses unternahmen die "B2ler" - das "B" steht bereits für ein hohes Sprachniveau - auch kleine Ausflüge in die Umgebung, um Land und Leute sowie deren Gepflogenheiten besser kennenzulernen. Die erworbenen Sprachkenntnisse seien die beste Voraussetzung, um am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, so Schauder. Er wünscht sich nun, dass bald auch der erste C1-Kurs zustande kommt. Für diesen gibt es allerdings eine Mindestteilnehmerzahl, die bei 15 liegt.

Die erfolgreiche Teilnahme berechtigt laut Schauer sogar zum Studium an einer Hochschule, sofern die Schulabschlüsse anerkannt werden. "Bestimmt eine wunderbare Perspektive für einige von Ihnen", wie er den jungen Leuten zurief. Die Zusammenarbeit mit dem Bildungszentrum Donner + Partner habe sich seit Jahren bewährt.

An dem Kurs hatten überwiegend Flüchtlinge mit höherer Bildung teilgenommen, aber auch ein Mann, der in seinem Heimatland Pakistan gerade mal drei Jahre lang zur Schule gegangen war. Seit 2015 nahmen nach Angaben des Landratsamtes in Baden-Württemberg rund 1000 Personen an einem VWV-Sprachkurs teil. Bei einer B2-Prüfung geht es laut Jörg Kösel "fast so zu wie beim Abitur". Punkte gibt es für Lese- und Hörverhalten, den schriftlichen Ausdruck, für Diskussionsfähigkeit und Problemlösung.