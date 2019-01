Speyer. (cab) Eine Gefahr für die Umwelt bestand nicht. Denn das Tankschiff, das am späten Dienstagabend kurz unterhalb der Salierbrücke bei Speyer mit dem Bug gegen einen Anleger für Fahrgastschiffe prallte, hatte nur Wasser geladen. Ursache war laut eines Sprechers der Wasserschutzpolizeistation Germersheim ein Fahrfehler des Schiffsführers. Dieser war im Auftrag der BASF flussaufwärts unterwegs gewesen.

Der 86 Meter lange Tanker drückte den Anleger an Land. Beim Rückwärtsfahren geriet das Schiff anschließend mit dem Heck in die Befestigungskette des etwas unterhalb befestigten Schwimmanlegers, drehte sich mit der Strömung um seine eigene Achse und blieb mit seinem Heck an einem Poller des Stadtsteigers hängen.

Der Sachschaden am Tankschiff wird von der Polizei mit etwa 10.000 Euro beziffert. Der total zerstörte Anleger für die Fahrgastschiffe schlägt demnach mit rund 100.000 Euro zu Buche, die Schäden am anderen Steiger mit circa 8000 Euro. Etwa drei Stunden später touchierte noch ein flussabwärts fahrendes, leeres Tankmotorschiff den Bug des Havaristen. Dieser Tanker fuhr danach einfach weiter, wurde aber in Mannheim durch die Wasserschutzpolizei gestoppt. Gestern in der Frühe wurde das havarierte Tankschiff in den Speyerer Hafen zur Schiffswerft geschleppt. Während der Bergung wurde die Schifffahrt durch die Germersheimer Beamten kurzzeitig gesperrt. Bei beiden Havarien wurde niemand verletzt.