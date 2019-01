Speyer. (RNZ) Eine tote 83-Jährige und ihren schwer verletzten Mann im Alter von 86 Jahren hat die Feuerwehr bei einem Einsatz am Sonntag in Speyer entdeckt. Zuerst gingen die Einsatzkräfte nach der Alarmierung von einem Gasaustritt aus. Das bestätigte sich nicht. "Die Wohnungen über und gegenüber der Einsatzstelle wurden ebenfalls mit Messgeräten überprüft. Hierfür musste eine Tür gewaltsam geöffnet werden. Alle Messergebnisse waren negativ", teilte die Feuerwehr mit.

Vielmehr wurde der Senior am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal in Untersuchungshaft genommen. Der Verdacht: heimtückischer Mord. Die Leiche der Frau war zuvor obduziert worden.

Zuvor hatte das Polizeipräsidium mitgeteilt, dass die Feuerwehr in Speyer am Sonntag wegen eines angeblichen Kohlenmonoxid-Austritts alarmiert worden war. Der Mann wurde demnach in einer Schleifkorbtrage über das Treppenhaus zum Rettungswagen und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Zum Tatmotiv und zur Todesursache gaben die Ermittlungsbehörden allerdings keine weiteren Details preis.