Speyer. (pr/mare) Möglicherweise wegen eines technischen Defektes ist am Dienstagabend auf dem Flughafen in Speyer ein Kleinflugzeug vom Typ Piper PA-28-181 Archer II in Brand geraten. Ersten Berichten zufolge brannte es völlig aus.

Verletzt wurde offenbar niemand. Weitere Hintergründe sind nicht bekannt.