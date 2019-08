Die Fans heben die Hände wieder in den Nachthimmel. Beim "Sound of the Forest" am Marbacher Stausee spielen dieses Jahr rund 50 Bands. Foto: Abrossimow

Von Carsten Blaue

Oberzent. Am gestrigen Freitagnachmittag ist es trocken und leicht bewölkt am Marbacher Stausee. Die Temperaturen sind angenehm. Und - ganz wichtig für den "Sound of the Forest": Waldbrandgefahr ist überhaupt kein Thema. "Es ist das perfekte Festival-Wochenende", schwärmt Rekha Krings. Alles sei völlig entspannt. Sie macht die Pressearbeit für die viertägige Party mit fast 50 und nicht wenigen namhaften Live-Acts im idyllischen Tal rund um den Jugendzeltplatz Meisengrund. Am Donnerstag ging’s los.

"Da war es schon relativ voll", sagt Krings. Am ersten Tag seien bereits 3500 zumeist junge Leute angereist. Gestern war die Fangemeinde komplett: "Ich glaube, heute sind alle da", sagt Krings. Also 5000. Sie erwarten in der Nacht auf diesen Samstag den Auftritt der Band "Von Wegen Lisbeth". Am Samstagabend haben sich Joris und "Bilderbuch" auf der "Waldbühne" angekündigt, recht zeitgleich mit "Dr. Woggle and the Radio" im "Unterholz". Insgesamt gibt es Musik, Spaß und Programm an fünf Stellen. Von früh bis sehr spät. Keine Band habe abgesagt, so Krings: "Und bis jetzt läuft auch alles nach Zeitplan." Das klingt nach einem reibungslosen Start, nachdem es einen Start im vergangenen Jahr gar nicht erst gab.

"10 Jahre im Wald" wollten sie feiern. Das erste runde Jubiläum des "Sound of the Forest", der einen röhrenden Hirsch als Logo führt. Und dann zog am Tag vor dem Festival die Verwaltung der jungen Stadt Oberzent die Reißleine. Wegen Trockenheit und Dürre herrschte akute Waldbrandgefahr. Man hoffte bis zuletzt, ging dann aber nach unzähligen Beratungen und Begehungen mit allen beteiligten Behörden und der Feuerwehr auf Nummer Sicher. Leicht fiel das damals auch Bürgermeister Christian Kehrer nicht. Denn er weiß um die Bedeutung des Festivals. Umso glücklicher ist er, dass dieses Jahr alles gut geht, wie er auf Anfrage mitteilte. Und auch die Organisatoren um den Vorsitzenden des Trägervereins, Fritz Krings, sind wieder guter Dinge. Selbst wenn ihnen die Absage noch etwas in den Knochen sitzt. Das spürt man auch bei Rekha Krings, wenn sie sagt: "Das war emotional ein Trauma. Da sind wir mit 180 voll an die Wand gefahren."

Für dieses Jahr sei das Sicherheitskonzept "in einigen allgemeinen Punkten" überarbeitet worden, so Kehrer. In Sachen Waldbrandgefahr sei man konkreter geworden. Und dieses Mal half auch das Wetter: "Der Regen in den vergangenen Tagen hat hier wesentlich zur Entspannung beigetragen", sagt der Bürgermeister. Und auch die Zusammenarbeit mit dem "Sound of the Forest"-Verein sei "gut und zielführend" gewesen.

Am gestrigen Freitagmorgen ist die Begehung der Behörden, um zu schauen, ob das Sicherheitskonzept auch umgesetzt wurde. Kehrer will am heutigen Samstagnachmittag mit den Mitgliedern seines Magistrats aufs Festivalgelände, um sich "über das Geschehen" zu informieren. Es dürfte ihm gefallen. Der Hirsch röhrt wieder am Marbacher Stausee.