Von Jennifer Reutter

Plankstadt. Fast alle Bierbänke waren voll besetzt, der Geruch von Pizza und Kaffee hing in der Luft. Menschenschlangen bildeten sich vor Essens- und Getränkeständen. Der singende Pizzabäcker Gennaro Vitale gab bekannte Hits wie "Que sera, sera" zum Besten. Das Ortsmittefest in Plankstadt lockte zahlreiche Bewohner der Kleinstadt an den Marktplatz rund um das Rathaus.

Birgit Kolb war in diesem Nachmittag in die Stadtmitte gekommen, um gemeinsam mit ihrer Mutter ein Stück Kuchen zu essen und eine Tasse Kaffee zu trinken. "Das Schöne an so einem Fest ist, Leute zu treffen, die man sonst nur ein oder zwei Mal im Jahr trifft," sagte die Plankstadterin. Insgesamt fände sie das Fest sehr schön.

Einen kleinen Kritikpunkte hatte Kolb jedoch: Die Veranstaltung sei in den vergangenen Jahren immer größer geworden, und die Situation heute für die Besucher etwas beengt.

Für gute Laune bei den Besuchern sorgte unter anderem der Auftritt des singende Pizzabäckers Gennaro Vitale aus Mannheim. Während Vitale bekannte Lieder sang, knetete und formte er Teig. Die fertigen Pizzen wurden schließlich an hungrige Festbesucher verteilt. Seit 20 Jahren tritt Vitale als Sänger auf. Erst 2017 entschied er sich jedoch dafür, Pizzabacken mit in sein Programm auf zu nehmen. Seitdem wird der Italiener immer erfolgreicher.

Auftritte in der Schweiz oder in Aserbaidschan hatte er mit seinem Pizzaauto bereits. Besonders viel Aufmerksamkeit bescherte ihm ein Video auf seiner Facebook-Seite, dass ganze acht Millionen Mal angeklickt wurde. "Im nächsten Jahr gehe ich in China auf Tournee", erzählte Gennaro Vitale stolz. Unter anderem haben Kunden für Termine in Shanghai und Hongkong den singenden Pizzabäcker aus Mannheim angefragt.

Hinter der Organisation der Veranstaltung steht wieder der Bauhof Plankstadt. "Wochen vorher beginnen wir schon mit den Vorbereitungen.", erklärte Jochen Bender. Unter anderem mussten extra für diesen Anlass Wasserleitungen mit den Stadtwerken verlegt werden. Ein neunköpfiges Team sorgte dafür, dass Bierbänke und Bühne zum Feiern und gemütlichen Beisammensein bereitstehen.

Am Nachmittag besuchten die Organisatoren das Fest aus ähnlichen Gründen wie die anderen Gäste: "Das Schönste ist die Gemeinschaft", verriet Harald Bernhauer, der ebenfalls beim Aufbau geholfen hatte.

Das Ortsmitte-Fest ist für Plankstadter ein beliebter Treffpunkt. Foto: Lenhardt

Zwei Ausstellungen gehörten ebenfalls zum Programm des Ortsmitte-Fests. Zum einen stellten die Schüler des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums Eppelheim im Wasserturm ihre Bilder aus, zum anderen präsentierte Künstlerin Monica Maria Kretz ihre Werke im Plankstadter Rathaus. Abstrakt und farbenfroh wirkten die meisten ihrer Gemälde. Inspiration findet Kretz häufig auf Reisen. Bei der Gestaltung ihrer Bilder wendete sie meist verschiedene Techniken und Werkzeuge an, greift sowohl zum Pinsel, als auch zur Kuchenspachtel. Zwei Gemälde der Ausstellung in Blau und Grün waren dabei ihre persönlichen Favoriten. "Ich finde einfach, sie haben eine beruhigende Wirkung und positive Energie", erklärte die Malerin. Bis Ende September können die Bilder im Plankstadter Rathaus bewundert werden.

Auch die Standbetreiber zeigten sich sehr zufrieden. "Wir haben von 45 Kuchen fast alle verkauft", sagte Thea Fritz, die Vorsitzende des Vereins Plankstadter Hausfrauen. Es wären heute nicht nur Gäste aus Plankstadt, sondern auch aus den Nachbargemeinden Schwetzingen oder Oftersheim gekommen. Mit Livemusik klang das fest am Abend aus.