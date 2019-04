Sinsheim/Wiesloch. (pol/van) Nach einem Unfall am Montagvormittag ist die A6 zwischen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg in Fahrtrichtung Mannheim derzeit voll gesperrt. Ersten Informationen zufolge sollen nach einem Auffahrunfall mehrere Fahrzeuge in Brand geraten sein. Nach Angaben der Polizei kommt es derzeit zu einer starken Rauchentwicklung.

Weitere Informationen folgen ...