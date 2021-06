"Fridays for Future"-Demonstration in der Heidelberger Hauptstraße. Archiv-Foto: Rothe

Von Harald Berlinghof

Sinsheim. "Genug ist nicht genug" hat einst Liedermacher Konstantin Wecker wütend getextet. Freilich gab es zu jener Zeit den Begriff der Klimakrise noch gar nicht. Trotzdem ließe sich der Songtitel ohne Weiteres auf die Vorwürfe von Umweltschützern in Richtung der Medien übertragen – wenn es darum geht, wie sie die Erderwärmung und ihre Folgen abbilden.

Täglich sendet die ARD zur Prime-Time, kurz vor der Tagesschau, die Sendung "Börse vor Acht", obwohl nur 16 Prozent der Deutschen Aktien besitzen. Das Klima geht uns aber alle an. Doch es gibt keine Sendung "Klima vor Acht". Was die gleichnamige Initiative und Norman Schumann als deren Pressesprecher fordern. Klimaveränderung, ihre Aufarbeitung und Präsentation in den Medien, war das Thema der digitalen Diskussion im Rahmen des "Prio1-Klimanetzwerks", das sich speziell an Jugendliche zwischen 16 und 25 Jahren wendet.

Die überparteiliche Plattform, die von der Klimastiftung für Bürger (Träger der Sinsheimer Klima-Arena), der Klaus-Tschira-Stiftung, der Dietmar-Hopp-Stiftung und dem Rhein-Neckar-Kreis unterstützt wird, will Türen öffnen, damit sich junge Menschen für den Umweltschutz engagieren.

Wird zu wenig in den Medien über die Klimaveränderung berichtet? Oder an den falschen Stellen? Im Fernsehen zu unattraktiven Tageszeiten, in den Zeitungen nicht prominent genug auf den Titelseiten? Ist die Klimakommunikation in den Medien etwas unattraktiv? Solche und ähnliche Fragen wurden in der Diskussion aufgeworfen, an der neben Schumann auch TV-Moderator Johannes B. Kerner, Volker Angres, Leiter der Umweltredaktion des ZDF, die Neurobiologin und Bestsellerautorin Professor Maren Urner sowie TV-Serien-Schauspieler und Umweltaktivist Thore Schölermann teilnahmen.

Auch in den Tageszeitungen haben die Börsentableaus täglich ihren Platz auf den Wirtschaftsseiten. Das Klima und seine Veränderungen dagegen nicht. Corona habe gezeigt, wie die Medien ein Thema umfassend täglich aufarbeiten können. "Die Pandemie kann nicht als Vergleich herangezogen werden", sagt Angres. "Das betrifft die Menschen jetzt und sofort. Daraus ergibt sich die Nachrichtendichte. Die Klimakrise ist nicht tagesaktuell. Sie schleicht sich so daher", erklärt er.

Dem widerspricht Schölermann. "Es gibt täglich so viele aktuelle Klimaereignisse weltweit, die es nicht in die Berichterstattung schaffen", bedauert er. Obwohl sich die Themen durchaus emotionalisieren und personalisieren ließen, also Nachrichtenwert hätten. "Natürlich sind sowohl Herz und Kopf wichtig in der journalistischen Berichterstattung", betont Schölermann. "Aber das Herz ist ganz unersetzlich und so plädiere ich, um die Menschen zu erreichen, das Thema nicht zu verkopft anzugehen. Man muss die Leute kriegen, damit sie raffen, was gerade passiert."

Dazu bedürfe es eines konstruktiven Journalismus, der danach frage, wie es weiter gehe, meint Urner. Konstruktiver Journalismus klingt Kerner zu angepasst. Und Urner gibt zu bedenken: "Einen objektiven Journalismus gibt es nicht. Jeder von uns nimmt die Welt anders wahr. Schon die Themenauswahl ist emotional. Und die zugrunde liegenden Werte sind es erst recht."