Von Katharina Schröder

Edingen-Neckarhausen. Seenotrettung. Was ist das eigentlich? Und wie fühlt es sich an, mehrere Hundert Menschen auf einem sinkenden Schlauchboot vor dem Tod zu bewahren? Manuel Spagl von der Hilfsorganisation "Sea Watch" versucht bei seinem Vortrag im Edingen-Neckarhäuser Rathaus, Antworten auf diese Fragen zu geben. "Es sind keine schönen Bilder, die ich hier zeige, aber alle Menschen darauf haben überlebt", sagt der Mannheimer Medizinstudent zu Beginn seiner Präsentation. Zu sehen sind Geflüchtete mit Rettungswesten auf überladenen Schlauchbooten. Auch das Video einer Rettungsaktion wird abgespielt.

Spagl war auf zwei Missionen der "Sea Watch". Als Rettungssanitäter fuhr er auf den ersten Booten mit, die sich vom großen Schiff aus zu den Geflüchteten aufmachten. Eigentlich sollte er diesen Sommer wieder rausfahren auf der "Sea Watch 3", dem jüngsten Schiff der Organisation. "Aber die wurde ja leider im Hafen festgesetzt", erzählt Spagl. Das Schiff mit Kapitänin Carola Rackete und Geflüchteten an Bord war trotz eines Einfahrverbots in den Hafen von Lampedusa eingelaufen. Über den Fall wurde viel berichtet.

Die "Sea Watch 3" kann zwar nicht ausfahren, aber Spagl hat dennoch viel zu tun. "Bei allem möglichen", sagt er. Konkret bedeute das, administrative Aufgaben zu übernehmen, aber der Medizinstudent hilft auch vor Ort im Hafen bei Reparaturen. "So ein Schiff geht schneller kaputt, als man denkt." Außerdem habe er in den vergangenen zwei Jahren knapp 16 Vorträge über die zivile Seenotrettung gehalten. Spagl ist rhetorisch geübt, spricht ruhig und geht auf sämtliche Fragen seiner Zuhörer ein.

Vier Familien haben "Sea Watch" einst gegründet und das erste Schiff gekauft. Heute ist die Organisation größer. Es gibt ein eigenes Büro in Berlin, zwei weitere Schiffe kamen dazu. Außerdem hilft das kleine Flugzeug "Moonbird" von oben bei der Suche nach Booten auf dem Mittelmeer. Menschen auch an Land zu bringen, sei gar nicht das Ziel von "Sea Watch" gewesen. "Eigentlich wollten wir nur eine schwimmende Telefonzelle sein", erklärt Spagl. Die Boote in Seenot sollten schneller gefunden und die Menschen darauf gerettet werden.

Weil aber kleine Schiffe durch die große Zahl der Geflüchteten oft manövrierunfähig werden, sollten die Geretteten auf größere Schiffe auf dem Weg nach Europa verteilt werden. "Das hat aber schon 2017 nicht mehr so gut funktioniert, weil zu wenige europäische Schiffe vor Ort waren", sagt der Medizinstudent. Es dauerte zu lange, um zu den Seenotrettern und den Geretteten zu kommen. Deswegen sei die zivile Seenotrettung nun gezwungen, die Geretteten selbst an einen "Port of Safety" zu bringen. "Das ist ein Ort, an dem den Menschen, die wir retten, keine Gefahr mehr droht. Es ist immer ein europäischer Hafen", sagt Spagl.

Der Referent kommt auch auf die libysche Küstenwache zu sprechen. "Sie ist auf keinen Fall vergleichbar mit einer europäischen", betont er. "Das sind Milizen aus dem Bürgerkrieg, die Geld für Migrationsabwehr bekommen", erklärt Spagl. Die zivile Seenotrettung habe schlechte Erfahrungen mit ihnen gemacht. "Sie greifen in unsere Rettungen ein, deswegen sind auch schon Menschen ertrunken", erzählt er bewegt. Die Aufgabe der libyschen Boote sei es, Geflüchtete wieder nach Libyen zu bringen. "In libyschen Hoheitsgewässern dürfen sie das, aber sie holen die Leute auch aus internationalen Gewässern, und das ist hochgradig illegal", betont Spagl.

Die Boote der Geretteten seien meist in schlechtem Zustand, erzählt er. Woher sie kommen, wissen die Seenotretter nicht. "Nach einer Rettung zerstören wir die Boote, damit Schlepper sie nicht noch einmal benutzen können", betont Spagl. Aber wie kommt man als Medizinstudent in Deutschland auf die Idee, Menschen im Mittelmeer zu retten? "Ich war schon immer ein politischer Mensch", sagt Spagl. Als er auf "Sea Watch" aufmerksam geworden sei, habe er sich sofort dazu entschlossen mitzuhelfen. "Ich dachte, ich bin Rettungssanitäter, das könnte passen", erinnert er sich. Vom heutigen Standpunkt aus sei das zwar etwas naiv gewesen, aber nicht falsch.

Die Idee zu dem Vortrag hatte Linken-Gemeinderat Edgar Wunder. "Das Thema liegt quasi auf der Straße, ich dachte, das müssen wir aufgreifen", sagt er. Er habe daraufhin nach einem geeigneten Referenten gesucht und Spagl gefunden. Ihm, Wunder, gehe es dabei nicht nur um die Zahl der Teilnehmer, sondern um die Qualität der an den Vortrag anschließenden Diskussion. "Die war recht hoch", freut sich Wunder.