Von Stefan Kern

Plankstadt. Wäre es eine Ehe, gäbe es eine Goldene Hochzeit. Ganz so weit gehe die mittlerweile 50-jährige Verbindung zwischen der Gemeinde Plankstadt und der Schwimmhalle bei der Friedrichschule zwar nicht, aber tief sei sie trotzdem, betonte Bürgermeister Nils Drescher. "Generationen von Plankstadtern haben hier den Spaß im Wasser entdeckt und dass Schwimmen gelernt." Drescher ließ bei der bunten Geburtstagsfeier keinen Zweifel daran, dass die in die Jahre gekommene Schwimmhalle eine Zukunft hat, auch wenn das laut Bürgermeister mit erheblichen Kosten verbunden ist. Aber Gemeinderat und Verwaltung sind sich einig, dass es sich bei der Schwimmhalle um eine bedeutende und vor allem unverzichtbare Plankstadter Institution handelt.

Nachdem der Chor der Friedrichschule das Jubiläumsfest eröffnet hatte, erinnerte Nils Drescher kurz an die Historie des Bads, die auch eng mit ihm verknüpft sei. Denn genau hier hat er, wie seine und viele weitere Kinder, das Schwimmen gelernt. Rektor Uwe Emmerich belegte das mit einem beeindruckenden Zahlenwerk: 350 Kinder aus 15 Grundschulklassen von zwei Grundschulen erhalten im Plankstadter Bad Schwimmunterricht. In 50 Jahren haben ungefähr 4500 Kinder Schwimmstunden absolviert. Jedes Kind wurde in den vier Jahren Grundschulzeit übrigens nur einmal gezählt. Das ergibt für den Zeitraum circa 28.500 Stunden. "Hier kommen die Kinder Plankstadts zusammen", bilanzierte er.

Eine Sicht, die auch der Gemeindearchivar Ulrich Kobelke teilte. Er malte ein farbenfrohes Historienbild der Schwimmhalle, mit dem wahrscheinlich fast jeder Plankstadter etwas verbinden konnte. Bevor die Kinder endlich in den Untergrund der Schwimmhalle durften und den technischen Unterbau begutachten konnten, erläuterten Harry Kurzmann vom Ingenieurbüro Kurzmann und Marc Hemberger, der Vorsitzende der DLRG Schwetzingen, Oftersheim, Plankstadt, Zukunft und Bedeutung des Bads. Der Ingenieur ist bereits mit den Planungen zur Sanierung befasst und versicherte den Kindern, dass ihr Bad erhalten bleibe, nur etwas schöner. Ganz wichtig sei das natürlich beim Hubboden, der Schwimmtiefen von 30 Zentimeter bis 1,80 Meter ermöglicht.

Ideale Voraussetzungen also, um Schwimmen zu lernen. Und genau das sei wichtig, damit die Zahl der Ertrunkenen nicht ansteige, erklärte Hemberger. Noch in den 1950er Jahren seien pro Jahr rund 2000 Menschen ertrunken. 2017 waren es noch 404, aber auch das sei zu viel. Bedenklich sei, das laut Umfrage auch heute bis zu 60 Prozent aller Grundschüler nicht sicher schwimmen können. Damit ist die Zahl deutlich gestiegen, denn noch vor etwas mehr als zehn Jahren lag die Quote auf gerade einmal 25 Prozent. In Plankstadt scheint die Zahl der Nichtschwimmer aber gering zu sein. Auf die Frage, wer schon das bronzene Schwimmabzeichen habe, streckte jedenfalls eine Mehrheit der Grundschüler den Finger.

Nach einem weiteren Musikstück des Chors der Humboldtschule ging es dann mit dem stellvertretenden Hausmeister Erwin Gaa endlich in den Untergrund. Im Keller angesichts von endlos scheinenden Rohrsystemen, Pumpen, Heizsystemen und Filtern wurden die Schüler ganz still. Dem neunjährige Moritz imponierte das sichtlich: "Ganz schön viel Technik für das kleine Bad da oben", verkündete er. Das Schwimmbecken misst 16,5 mal acht Meter und birgt rund 200.000 Liter Wasser. Ein nicht zu unterschätzender Teil dieser Technik stammt übrigens noch aus dem Jahr 1968. "Und es funktioniert noch immer alles einwandfrei", erklärte Gaa stolz.

Kinder und Erwachsene sind froh darüber, dass die Schwimmhalle erhalten bleibt. Moritz fasst die Sache klar zusammen: "Alles andere wär richtig schlimm gewesen."