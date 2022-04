Von Alexander Albrecht

Schwetzingen. Der Klimawandel stellt den Schwetzinger Schlossgarten vor immer neue Herausforderungen. Doch die Staatlichen Schlösser und Gärten geben den Kampf nicht verloren und haben jetzt widerstandsfähige Rosskastanien eingepflanzt, die zuvor in der wieder eingerichteten Baumschule heranwuchsen. Das Pilotprojekt ist angelegt für künftige Besuchergenerationen.

Die ersten kleinen Kastanien wurden am westlichen Rand der Anlage zwischen dem nördlichen Boskett und dem großen Weiher eingesetzt. Die Setzlinge stammen aus der sogenannten Naturverjüngung. Sprich: Sie sind aus Kastanien der Altbäume entstanden. Es geht bei dem Projekt darum, die durch die Trockenheit entstandenen Lücken in den Kastanienalleen zu füllen und so den Gesamteindruck des historischen Gartens für die Zukunft zu bewahren.

Dabei dürfe man sich nicht über die Größe der Setzlinge wundern, heißt es in einer Mitteilung. Diese seien schonend im Spülverfahren entnommen worden und hätten so bei der Pflanzung bereits eine Pfahlwurzel, die länger ist als der oberirdische Trieb. Diese jungen Pflanzen wachsen schneller in Form als herkömmliche junge Bäume, die bei der Verpflanzung einen Großteil ihres Wurzelwerks verloren haben.

Vor Ort wird mit den Kräften der Natur gearbeitet. In der Baumschule wird der eigene "Baumnachwuchs" des Schlossgartens kultiviert. Die Setzlinge werden aus Bäumen gezogen, die sich den Standortbedingungen angepasst haben. Und damit in ihren Genen die Möglichkeit tragen, sich auf lange Sicht den klimatischen Veränderungen – vor allem der Trockenheit – von vorneherein anzupassen. "Die Zielrichtung für den Erfolg der innovativen Maßnahme ist nicht die Bildwirkung der ersten fünf, sondern die der zweiten fünfzig Jahre", sagte Projektleiter Professor Hartmut Troll mit Blick auf das ungewohnte Bild der mit Wuchshüllen geschützten Setzlinge inmitten der Allee. Durch die kleinen Pflanzgrößen könnten sich die Ableger optimal an die neuen Bedingungen anpassen. Die Pflanzung erfolgt zunächst in Tonröhren, die einen geschützten Raum bieten: Die so heranwachsenden Bäume haben keinen Kontakt mit kontaminierter Erde, können Pfahlwurzeln ausbilden und sich optimal entwickeln.

Weitere Vorteile: Die Wurzeln sind gesichert gegen Tierfraß und vor Pilzbefall geschützt. Unterhalb der Tonröhren wird zudem ein etwa ein Meter tiefes Loch gebohrt: Über einen mit Tonkugeln gefüllten Schlauch wird Luft in die Tiefe geleitet. So entstehen hervorragende Bedingungen für das Wurzelwachstum, und die junge Pflanze kann ein tief reichendes Wurzelwerk ausbilden, das auch in Dürrezeiten Wasser finden und den Baum gegen Stürme sicher verankern kann.

Bei dem gesamten Projekt – von der Gründung der Baumschule bis zur Anpflanzung – besinnen sich die Fachleute auf altes Wissen und traditionelles Handwerk. Wie wurden neue Baumsorten im 18. Jahrhundert eingeführt und wie funktionierten Baumschulen? Wie sahen die kulturellen Fähigkeiten im Umgang mit der Natur aus?

Genau diese Expertise und die entsprechenden Fähigkeiten zählen in vielen Bereichen, darunter auch für Gärten, zum immateriellen Kulturerbe der Unesco. Alte Erkenntnisse werden neu und für den Umgang mit den Folgen des Klimawandels angepasst.

Troll hat für das Projekt ein Team von Spezialisten aus den Gebieten Baumpflege, Experimenteller Pflanzenökologie, Bodennutzung und Kultivierung in Baumschulen um sich versammelt. "Es ist uns wichtig, die Besucherinnen und Besucher daran teilhaben zu lassen", sagte er. Man plane deshalb, Infotafeln aufzustellen.