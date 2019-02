Schwetzingen. (MF/rl) Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Dienstag gegen 17 Uhr in der Robert-Bosch-Straße in Schwetzingen. In der dortigen Flüchtlingsunterkunft lösten gegen 16.40 Uhr mehrere Rauchwarnmelder aus. Daraufhin rückte ein Großaufgebot der Feuerwehren an die Einsatzstelle.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte drang Rauch aus einem Fenster, weshalb die Alarmstufe erhöht und alle verfügbaren Kräfte der Schwetzinger Feuerwehr an die Einsatzstelle kamen.

Bei einer genauen Erkundung stellte sich die Lage jedoch weniger dramatisch dar: Auf einem Zimmer hatten mehrere Flüchtlinge verbotenerweise geraucht. Dies führte letzen Endes zum Auslösen der Melder und dem Großeinsatz der Feuerwehr.