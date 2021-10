Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. "Wir haben schon lange kein so wichtiges Projekt mehr in Schwetzingen auf den Weg gebracht. Das letzte ganz große Wohnbauprojekt war der heutige Schälzig. Und das liegt drei Jahrzehnte zurück", erklärte Oberbürgermeister René Pöltl in Bezug auf das Pfaudler-Areal – oder besser gesagt: die Schwetzinger Höfe. Bei der Unterzeichnung des städtebaulichen Vertrags mit der Firma Epple am Donnerstagmorgen im Lutherhaus war ein hölzernes Modell des neuen Wohngebiets aufgebaut. Dazu gab es das reich bebilderte, 125 Seiten starke Quartiershandbuch, das das Viertel für alle Interessierten sichtbar machen soll.

Den Vertrag unterzeichneten der Oberbürgermeister und Andreas Epple, Geschäftsführer des Projektträgers und Investors Epple GmbH aus Heidelberg. Beide Parteien zeigten sich "glücklich und stolz", so Pöltl, über die Vereinbarung, die eines der attraktivsten neuen Wohngebiete der Region auf den Weg bringe. Gar als historisch für die Spargelstadt stufte Pöltl die Schaffung von mehr als 600 Wohnungen für weit mehr als 1000 Menschen auf dem ehemaligen Pfaudler-Areal ein. Die Schwetzinger Höfe seien für lange Zeit das letzte ganz große Wohngebiet, das in der Spargelstadt realisiert werden könne.

"Aber der Bedarf ist da. Schwetzingen hat eine hohe Attraktivität als Wohnort und dementsprechend ist die Nachfrage", sagte Pöltl. Die Stadt selbst wird 47 Wohnungen erwerben und zu vergünstigten Mietpreisen anbieten. Ursprünglich hatte man 20 Prozent mietbegünstigte Wohnungen auf dem Areal über alle Anbieter hinweg angestrebt. "Jetzt haben wir sogar 22 Prozent erreicht", erklärte Pöltl. Im ersten Bauabschnitt ist bereits eine Baugrube angelegt. Die Stadt wird in diesem Abschnitt, der im nördlichsten Teil des 6,9 Hektar großen Geländes liegt, 20 Wohnungen erwerben. Um mit den Arbeiten im ersten Bauabschnitt zu beginnen, braucht die Firma Epple keinen Bebauungsplan. Es bedarf lediglich einer Baugenehmigung, die in wenigen Tagen unterschrieben werden soll. Die Arbeiten können also noch im Oktober beginnen. Insgesamt sollen im ersten Abschnitt 70 preisbegünstigte Wohnungen entstehen.

"Die Rohbauer scharren schon mit den Hufen", berichtete Thomas Griemann, Geschäftsführer der Conceptaplan GmbH aus Dossenheim, welche die Planungen erarbeitet hat. Noch in diesem Jahr soll der Hochbau im ersten Bauabschnitt beginnen. Auch die Industriehallen will man vor Ende des Jahres abreißen. Die ersten Bewohner können ab Ende 2023 in die Häuser im ersten Abschnitt einziehen.

Alle weiteren Bauabschnitte ab 2023 benötigen einen rechtsgültigen Bebauungsplan, den der Gemeinderat erst noch beschließen muss. Epple will die Bauarbeiten in den weiteren Abschnitten so gestalten, dass die ersten Bewohner möglichst wenig von Lärm und Schmutz beeinträchtigt werden. Ökologie und Energieeinsparung sollen die Bauarbeiten und auch die spätere Nutzung der Häuser bestimmen. Beim Abbruchmaterial setzt man auf eine Kreislaufwirtschaft. "Das Gebot der Stunde ist, die Menschen in der Stadt anzusiedeln und CO2-Emissionen zu vermeiden", so Epple.

Es gebe keine Flächenversiegelung, weil das Areal bereits versiegelt war. In Summe könne man sogar eine kleine Entsiegelung aufweisen, betonte der Investor. Der frühestmögliche Zeitpunkt für die Fertigstellung aller sieben Bauabschnitte wird auf das Jahr 2027 datiert.