Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. Der Parkplatz am Alten Messplatz in Schwetzingen ist praktisch komplett leer. Die Trattoria Italia mit ihrer stadtbekannten Eistheke ist zu, der Spielplatz auf dem Weg zum Palais Hirsch ist leer gefegt. Zwei Mütter sitzen mit ihren Kindern auf einer Parkbank und halten Abstand. Beim Bäcker sind auf dem Fußboden braune Klebestreifen angebracht. "Bitte Abstand halten" steht darauf mit Filzschreiber geschrieben. Als die Fußspitze beim Broteinkauf über die Grenze ragt, gibt es sofort einen kleinen Tadel. "Heute morgen war das Ordnungsamt hier. Das habe nicht ich mir ausgedacht", sagt die Bedienung hinter der Theke beinahe entschuldigend.

Das öffentliche Leben ist in Schwetzingen fast zum Stillstand gekommen. Umso mehr seit die Stadt am Vormittag alle Gaststätten und Restaurants aufgefordert hat, sofort zu schließen. "Um halb zehn Uhr habe ich eine E-Mail vom Ordnungsamt bekommen, dass wir umgehend schließen und die Außenbestuhlung entfernen müssen. Dann waren auch schon Polizeiautos auf dem Schlossplatz, die das überwacht haben", erzählt Ali Ghawami, Inhaber des Café Walzwerk und des daneben liegenden Hotel zum Erbprinzen. "Mit Take-away Verkäufen machen wir kein Geschäft. Dafür sind wir in der Stadt nicht bekannt", betont er. Seine Angestellten musste er nach Hause schicken. Die Festangestellten können mit Kurzarbeitergeld rechnen, das er aber erst noch beantragen muss.

Das Café liegt gegenüber des Schlosseingangs, daneben beginnt die Baustelle der Karlsruher Straße. Es sind keine leichten Tage für den gebürtigen Iraner, mit deutscher Staatsbürgerschaft. Seit 2013 betreibt er das Walzwerk. Zuvor war in den Räumen das Café Journal unter gebracht. Überall auf dem Schlossplatz werden Stühle weggeräumt, dabei hatten sich die Gastronomen auf die warme Jahreszeit gefreut. "Alle, die mit einem blauen Auge aus dem Winter heraus gekommen sind, hatten gehofft, dass sie sich jetzt im Sommer ein finanzielles Polster zulegen können. Aber das, was jetzt durch Corona verloren geht, holt man nicht mehr auf", prophezeit Ali Ghawami.

Das historische Gittertor am Eingang zum Schwetzinger Schloss ist derweil bei schönstem Sonnenschein geschlossen. Das gab es noch nie, seit der Gastronom an diesem Standort arbeitet. Im weiten Rund des Schlossplatzes sind mittlerweile alle Restaurants und Cafés geschlossen. Im Welde Brauhaus in der Mannheimer Straße ist das Team am Weg- und Aufräumen. Die Tische stapeln sich im Schankraum, ein paar Mitarbeiter arbeiten in der Küche und legen Hand an Lebensmittel, die man nicht weiter geben darf. Gegen 11.30 Uhr waren auch hier Vertreter des Ordnungsamtes vorbei gekommen und hatten angeordnet, dass die Terrasse leer geräumt werden muss.

Inzwischen ist die Kühltruhe gefüllt. Am Freitagmorgen sollte eigentlich ein Mitarbeiter der Mannheimer Tafel die verderblichen Lebensmittel abholen. "Bevor ich es wegwerfe, möchte ich es lieber für eine gute Sache spenden", erklärt Robert Nürnberger, Geschäftsführer des Welde Brauhauses. Das kann nun nicht passieren.

Finanziell ist das Brauhaus gegenüber anderen Gastronomiebetrieben in einer privilegierten Situation. Als 100-prozentige Tochter der Plankstadter Welde-Brauerei kann man nicht in die Pleite rutschen. 36 bis 38 Mitarbeiter hat Nürnberger in mehreren Schichten. Die muss er jetzt nach Hause schicken und Kurzarbeitergeld beantragen. 60 Prozent des letzten Gehalts bekommen sie dann vom Arbeitsamt. Arbeitnehmer mit Kindern 67 Prozent.

Emotional kommt das, was Nürnberger gerade durchmacht, einer Schließung der Gaststätte gleich. "Eigentlich ist das ein Gefühl, als ob man den Laden dicht macht", sagt er. Auch die Bierleitungen werden wie bei einer Gaststättenschließung gereinigt, um Bakterienbildung zu vermeiden. "Man weiß ja nicht, wie lange wir geschlossen bleiben. Ich vermute mal bis Ende Mai. Aber das ist nur so ein Gefühl."