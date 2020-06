Von Rolf Kienle

Schwetzingen/Plankstadt. Die Spargelbauern in Schwetzingen, Oftersheim, Plankstadt und Ketsch haben eine turbulente Saison mit heftigen Unsicherheiten hinter sich. Am Wochenende ging sie dann doch noch zufriedenstellend zu Ende. Die meisten Spargelbauern stachen am Samstag oder Sonntag den allerletzten weißen Spargel, der grüne wurde schon ein paar Tage zuvor nicht mehr verkauft.

"Die Saison war außergewöhnlich", sagt die Schwetzinger Spargelbäuerin Elfriede Fackel-Kretz-Keller. Für sie begann alles mit einem Schreck: "Anfang März kündigten unsere Erntehelfer an, dass sie nicht kommen können", berichtet die Spargelbäuerin. Jahrein, jahraus kommen drei Erntehelfer, die jeweils in der Familie leben. Zu diesem Schreck gesellten sich schnell die Einschränkungen durch die Coronakrise: Die Gaststätten mussten schließen, wodurch die Spargel-Nachfrage deutlich sank.

Zusätzlich fehlten in Schwetzingen die Besucher, die sonst im Frühjahr zu Gast sind. Mit der Absage der SWR-Festspiele blieben auch die mehr als 20.000 Gäste weg, die sonst das Festival besuchen und neben der Klassik auch noch Kulinarisches konsumieren. Die Corona-Pandemie hat aber auch dazu geführt, dass die Menschen mehr selbst gekocht und verstärkt regional eingekauft haben. Elfriede Fackel-Kretz-Keller sorgte sich nach der Absage der Erntehelfer darum, ob die Spargelernte mit der eigenen Familie überhaupt zu schaffen ist. "Wir hatten eine Spargelschälmaschine bestellt", berichtet sie. Und die sollte sich bezahlt machen.

Trotz aller Widrigkeiten wagte es die Familie, mit der Unterstützung einiger freiwilliger Helfer an den Start zu gehen. Mehrere Schüler und Studenten hatten sich gemeldet und wollten bei der Ernte helfen. Die Spargelbäuerin hatte zunächst Bedenken, ob Ungeübte der mühsamen Arbeit auf dem Feld gewachsen wären. Aber: "Alles hat gut geklappt", sagt sie im Nachhinein und ist voll des Lobes für die Freiwilligen.

Foto: Lenhardt

Die seien zuverlässig sowie pünktlich gewesen – und hätten sowohl bei drei als auch bei 30 Grad auf dem Acker gestanden. Die Erntemenge entsprach etwa der des Vorjahrs. Die Qualität des diesjährigen Spargels bezeichnet Fackel-Kretz-Keller als gut. Sie bewirtschaftet in Schwetzingen etwa einen Hektar Spargelfläche und verkauft einen Großteil der Ernte über den eigenen Hofladen.

Die anfänglichen Unsicherheiten über den Verlauf der Saison machten sich auch beim Plankstadter Spargelbauern Rolf Hallwachs bemerkbar. Seine Erntehelfer aus Polen und Rumänien hatten zunächst Probleme mit den behördlichen Papieren und den Flügen. Aber nach drei Wochen waren sie dann doch da, wie Martina Hallwachs erzählt. Aber: "Es war alles anders", fügt Rolf Hallwachs hinzu.

Am 25. März konnte der Landwirt mit der Ernte beginnen. Gottlob sei die Qualität des geernteten Spargels zufriedenstellend gewesen, berichtet Hallwachs. Wenngleich der grüne Spargel in diesem Jahr "nicht optimal" wuchs, was wohl am Wetter lag. Familie Hallwachs verkauft nahezu ihre gesamte Ernte im eigenen Hofladen.

Den letzten weißen Spargel stach die Familie am Sonntag – wie auch die meisten Spargelbauern in der Region. Eigentlich gibt der Johannistag am 24. Juni das Signal zum Ernte-Stopp, weil man der Spargelpflanze nach einer alten Regel eine Ruhephase von mindestens 100 Tagen gibt. So lange dauert es bis zum ersten möglichen Frost.

In diesen 100 Tagen soll die Pflanze das Spargelkraut bilden und Kräfte sammeln, um im nächsten Jahr wieder das Edelgemüse ausbilden zu können. Weil die Spargelbauern im Rhein-Neckar-Raum nun aber wegen des milden Klimas früher mit der Ernte beginnen, geht es auch früher in den Endspurt.