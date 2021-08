Ausgerüstet mit Schaufeln und Eimern machten sich die Helfer in Mayschoß an die Arbeit. In den nahen Weinbergen halfen sie den Winzern beim Zurückschneiden der Reben. Fotos: Vobis

Schwetzingen/Plankstadt. (RNZ/man) Eingestürzte Häuser, verwüstete Ortskerne und Menschen, die in den Trümmern verzweifelt nach ihrem letzten Hab und Gut suchen. Die vielen Bilder und Nachrichten aus den Hochwasser-Katastrophengebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen haben auch einige Geflüchtete aus Schwetzingen sehr schockiert. Wie Thomas Vobis vom Café International in Schwetzingen berichtet, schlossen sie sich am vergangenen Wochenende kurzerhand einem Hilfseinsatz an, den Joe und Sabine Hermann aus Plankstadt initiiert hatten.

Ein Helfer hatte den Geflüchteten zuvor von einem Plankstädter Hilfseinsatz in Altenahr in Rheinland-Pfalz berichtet. Daraufhin hätten sich spontan zehn Geflüchtete sowie Vobis selbst und eine weitere ehrenamtliche Betreuerin vom Café International dazu bereit erklärt, die Gruppe aus Plankstadt aktiv zu unterstützen. Um 6 Uhr sei der voll besetzte Bus am Samstagmorgen in Plankstadt losgefahren, erklärt Vobis. Nach gut zwei Stunden auf der Autobahn ging es dann ins Ahrtal. "Plötzlich wurden für alle die bekannten Bilder aus den Medien zur erschreckenden Wirklichkeit", berichtet er. Angekommen im Ahrtal, verfolgten sie fassungslos vom Bus aus die "unvorstellbaren Zerstörungen" auf den letzten Kilometern bis zum Einsatzort Mayschoß. Das Weindorf gehört zur Verbandsgemeinde Altenahr.

Ausgerüstet mit Schaufeln und Eimern machten sich die Helfer in Mayschoß an die Arbeit. In den nahen Weinbergen halfen sie den Winzern beim Zurückschneiden der Reben. Fotos: Vobis

Die Anfahrt gestaltete sich schwierig, da viele Straßen zerstört und der Ort nur über provisorisch angelegte Schotterwege zu erreichen war. Das letzte Wegstück mussten die Teilnehmer zu Fuß zurücklegen. Ausgerüstet mit Arbeitskleidung, Gummistiefeln, Schaufeln, Besen und Eimern erreichten sie den Sammelpunkt für die Koordination der Hilfseinsätze. Ihr erster Arbeitseinsatz führte die Gruppe in die nahen Weinberge. Weil die Winzer mit den Aufräum- und Instandsetzungsarbeiten im Ort beschäftigt waren, hatten sie ihre Weinberge seit der Flutwelle nicht mehr pflegen können. Unter der Anleitung eines einheimischen Winzers, der sie mit Heckenscheren ausstattete, machten sich die Helfer an die Arbeit. "Eine besondere Hilfe war dabei Msgna aus Eritrea, der schon seit vier Jahren bei einem Winzer in Niederkirchen in der Pfalz arbeitet", berichtet Vobis.

Rund zwei Stunden später waren die Reben wieder in Form geschnitten. Nach einer Stärkung an einer Versorgungsstation für Helfer machte sich die Gruppe auf den Weg zu einer der Familien, die die Flutkatastrophe schwer getroffen hatte. Nachdem der Fluss in Mayschoß innerhalb von 30 Minuten auf bis zu neun Meter angestiegen war, hatte das Haus der Familie Stephan bis in den ersten Stock unter Wasser gestanden. Von Nachbarn erfuhren sie, dass unten an der Sammelstelle Helfer auf ihren Einsatz warten. Mit dem nötigen Handwerkszeug folgten die Helfer aus dem Sprengel der Frau zu ihrem Haus. Dort bildeten sie eine Kette und schaufelten den nach Öl stinkenden, mit Schlamm und Briketts gefüllten Keller frei. Die Frau und ihr Sohn seien sehr dankbar gewesen, erzählt Vobis. Nach ein paar kleineren Hilfsarbeiten traten die Kurpfälzer gegen 21 Uhr wieder die Heimreise an.

Unter den Geflüchteten aus Schwetzingen waren Migranten aus Syrien, Eritrea, Afghanistan und Somalia. Durch den Hilfseinsatz in Mayschoß fühlten sich einige von ihnen an Krisensituationen in ihrer Heimat erinnert. Die kaputten Straßen, Brücken und Häuser, aber auch die Präsenz von Polizei und Militär hätten ihn sofort an sein Heimatland erinnert, berichtete Noragha aus Afghanistan. "Ich wollte nicht glauben, dass ich gerade in Deutschland bin. Was ich zu sehen bekam, waren Bilder wie aus mir bekannten Kriegsgebieten." Abel aus Eritrea ging es ähnlich: "Als ich gehört habe, dass man in den überschwemmten Gebieten freiwillig helfen kann, wollte ich unbedingt mitfahren. Ich habe selbst durch meine Fluchtsituation erfahren, wie es ist, sich hilflos zu fühlen."

Nach dem Einsatz hätten einige Helfer Joe Hermann darum gebeten, einen weiteren Hilfseinsatz zu organisieren. Der erklärte sich schließlich dazu bereit, noch einmal mit einem Bus ins Krisengebiet zu fahren. Auch vom Café International werden wieder einige Helfer dabei sein. Der Einsatz findet am Samstag, 7. August, statt. Abfahrt ist um 6 Uhr vor der Mehrzweckhalle in Plankstadt. "Es dürfen alle mitmachen, die sich körperlich dazu in der Lage fühlen", erklärt Vobis.

Wer teilnehmen möchte, muss vorher 20 Euro als Pfand in den Briefkasten von Joe Hermann in der Uhlandstraße 16 in Plankstadt einwerfen. Das Geld dient als Garantie dafür, dass die Helfer auch wirklich am Treffpunkt erscheinen. Diesmal würden vermutlich zehn Euro für den Bus einbehalten, so Vobis. Das restliche Geld bekommen die Teilnehmer wieder zurück.