Von Rolf Kienle

Schwetzingen/Oftersheim. Der Begriff mag drastisch klingen, aber er trifft den Kern der Sache: "Zwecks Ausbeutung" durfte der Schwetzinger Brauereibesitzer Johann Welde laut Vertrag den Sand der Oftersheimer Friedenshöhe abtragen und für Baumaßnahmen in der Brauerei an der Herzogstraße verwenden. Eigentümer der Friedenshöhe war der Oftersheimer Schmied Martin Ackermann, der dafür 400 Mark erhielt. Die "Ausbeutung" fand allerdings ein jähes Ende, als die Friedenshöhe im Jahr 1913 später unter Naturschutz gestellt wurde.

Die Ausbeutung von Boden in Oftersheim und im Schwetzinger Süden hat eine lange Tradition – mit deutlich dramatischeren Auswirkungen für die Landwirte. Als der Architekt Franz Rabaliatti 1748 den Auftrag bekam, die Zirkelsäle des Schwetzinger Schlosses zu bauen, war die beachtliche Anzahl von über zwei Millionen Backsteinen nötig. Er ließ sogenannte Steinbäckereien aufschlagen. Der Ton sollte aus der Umgebung kommen, um die Beschaffungskosten so gering wie möglich zu halten. Fündig wurde man im Bereich des Schälzig und auf Oftersheimer Feldern. Dies allerdings zum Leidwesen der Landwirte. Schon zu Beginn des 18. Jahrhunderts ernteten Oftersheimer Bauern im großen Stil Tabak.

Der Abbau ging weder im gegenseitigen Einvernehmen mit den Landwirten über die Bühne, noch wurden sie adäquat entschädigt. Und die Schäden waren erheblich. Die Rede ist von bis zu sechs Morgen Land, das nicht mehr brauchbar waren. Das entspricht mehr als einem Hektar Fläche oder ein bis zwei Fußballfeldern. In ihrem Protestschreiben machten sich die Vertreter der Bauern gegenüber der Hofkammer im Mannheim Luft. Dort, wo Gerste und Hafer standen, gab es jetzt "viele Löcher, wodurch wir einen merklichen Schaden erlitten haben", heißt es da. Und in den Oftersheimer Wiesen im Roolig sei so rücksichtlos gegraben worden, "dass selbige weder ein Gras noch Fruchtwuchs mehr zu benutzen stehen." Kurzum: Die Bauern standen kopf. Der Schriftverkehr ist übrigens in den Akten des Generallandesarchivs in Karlsruhe erhalten, wo der Schwetzinger Historiker Wolfgang Schröck-Schmidt für die RNZ recherchierte.

Auch der Oftersheimer Schultheiß, ein gewisser Johann Georg Seitz, ergriff die Initiative und beklagte sich im Namen seiner Landwirte, dass die Felder in der Nähe des Ortes durch die offenen Tongruben völlig zerstört und inzwischen völlig mit Wasser gefüllt seien. Die Ernte werde auf Jahre hinaus völlig ausfallen, und das Vieh könne nicht mit genügend Stroh versorgt werden. Wegen des regelmäßigen Rhein-Hochwassers habe man ohnehin geringere Ernten. Zur Erinnerung: Johann Gottfried Tulla sollte seine Pläne für eine Rheinbegradigung erst 1809 vorstellen.

Die Mannheimer Hofkammer reagierte schließlich auf die Proteste und bot einen Ausgleich mit Geld an. So wenig allerdings, dass die Bauern ablehnten. Sie wollten stattdessen Grundstücke, die man als Filetstücke bezeichnen könnte, etwa unweit des Schwetzinger Marstallhofs. Davon wollte sich der Obrist-Jägermeister, dem der Marstall untersteht, nicht trennen, weil er das Stroh der "Seeäckerwiese" für seine Pferde braucht. Im Gegenzug bot er die sogenannten Hardlochfelder an. Aber die haben einen Haken: Sie liegen an einem sehr sumpfigen Platz, "so dass in der Mitte fast beständig das Wasser darauf stehet".

Es kam schließlich zum Gerichtsverfahren in Schwetzingen. Am 11. Juni 1750 wurde eine Ausgleichszahlung beschlossen, die die Landwirte eigentlich vermeiden wollten, aber sie nicken "unterthänigst" ab. Aber das Gerichtsverfahren hatte positive Auswirkungen: Beim Bau des Südlichen Zirkelhauses ab 1750 ging man nicht mehr ganz so forsch mit dem Eigentum der Bevölkerung um. Es kam zu keinen Beschwerden mehr.

Wie die "Ausbeutung" der Oftersheimer Friedenshöhe ausgegangen wäre, wenn nicht die Ausweisung als Naturschutzgebiet in Kraft getreten wäre, weiß man nicht. Laut Vertrag musste Grundstückeigentümer Martin Ackermann, Urgroßvater der Schwetzingerin Elke Ackermann-Knieriem, den Sandabbau bis zur völligen Ausbeutung dulden. Das würde bedeuten, dass es heute wohl keine mehr von Friedenshöhe geben würde. Es kam glücklicherweise anders.