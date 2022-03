Die Firma Krieger aus Neckarsteinach will im Entenpfuhl mehr als 40 Hektar Wald roden, um dort Sand und Kies abzubauen. Foto: Lenhardt

Von Alexander Albrecht

Schwetzingen/Ketsch. Wie geht es weiter mit dem "Entenpfuhl"? Die Firma Heinrich Krieger KG aus Neckarsteinach will auf dem Gewann – es gehört dem Land und liegt auf Schwetzinger Gemarkung an der Grenze zu Ketsch – 42 Hektar Wald roden, um Sand und Kies abzubauen. Dagegen regt sich jedoch seit geraumer Zeit Widerstand von Bürgern und Politikern. Die Verantwortlichen hüllten sich lange in Schweigen und verwiesen auf das sogenannte Scoping-Verfahren. Gemeint ist eine Prüfung, die vom Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises durchgeführt wurde.

Das Verfahren ist jetzt abgeschlossen, teilte das Wasserrechtsamt mit. Landrat Stefan Dallinger hat bereits am 23. März eine Verordnung des Landratsamts zum Schutz des Grundwassers im Einzugsgebiet der Wassergewinnungsanlage "Schwetzinger Hardt" unterzeichnet. In die Erweiterungsfläche des Wasserschutzgebiets fällt auch der ,Entenpfuhl’, der nach dem Regionalplan eigentlich für die Rohstoffgewinnung von Sand und Kies vorgesehen war.

Deshalb musste nach Angaben des Rhein-Neckar-Kreises zuvor geklärt werden, ob von den Vorgaben des Regionalplans überhaupt abgewichen werden darf. Dafür war ein eigenes Verfahren nötig, das vom Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe durchgeführt wurde. Die Behörde stimmte zu, und damit war der Weg frei für die Erweiterung des Wasserschutzgebiets inklusive des Entenpfuhls.

Infolge des notwendigen Abholzens eines Waldstücks wäre das Grundwasser "freigelegt" worden und ein sogenannter Baggersee entstanden. Beides ist nun durch die Wasserschutzgebietsverordnung (WSGVO) untersagt. Damit ist das Thema aber noch nicht vom Tisch. Denn die Firma Krieger kann beantragen, sich von den Verboten befreien zu lassen. Voraussetzung dafür ist laut Landratsamt ein Nachweis, dass das Projekt für die Wassergewinnung unschädlich ist.

"Bislang liegt nur der ,reine’ Antrag auf Planfeststellung vor. Die erforderlichen Unterlagen werden immer noch erstellt. Nach Inkrafttreten der Erweiterung des Wasserschutzgebiets ist davon auszugehen, dass zusätzlich ein Antrag auf Befreiung eingereicht wird", teilte die Leiterin des Wasserrechtsamts, Margarete Schuh, mit. Auch hierzu lasse die Firma Krieger aktuell Unterlagen und Gutachten erarbeiten.

Der Schwetzinger Grünen-Landtagsabgeordnete und baden-württembergische Umweltstaatssekretär Andre Baumann begrüßte die Entscheidung. "Das Wasserschutzgebiet Schwetzinger Hardt versorgt Zehntausende Haushalte mit sauberem Trinkwasser. Deshalb ist es gut, dass der Entenpfuhl-Wald nun ganz offiziell Teil des Gebiets ist", erklärte er und machte zugleich einen anderen Vorschlag. Baumann setzt sich für den Bau von Windkraftanlagen auf dem Gewann ein, die naturschonend gebaut werden könnten.

Sein Argument: Für eine Anlage werde nur ein halber Hektar Wald dauerhaft benötigt – und eben nicht mehr als 40 Hektar, wie für das von Krieger geplante Kieswerk. Es seien bereits Windkraftanlagen in Wasserschutzgebieten der sogenannten Zone III gebaut worden. "Warum sollte das nicht im ,Entenpfuhl-Wald’ möglich sein?", schrieb Baumann in einer Mitteilung. "Der Ausbau der erneuerbaren Energien muss auch vor der eigenen Haustüre erfolgen", so der Abgeordnete.