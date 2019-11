Von Volker Widdrat

Schwetzingen/Ketsch. Der Unfall auf der K 4250 zwischen Ketsch und Schwetzingen an einem Juni-Abend im vergangenen Jahr war folgenschwer. Ein 55 Jahre alter Fahrradfahrer kam dabei ums Leben. Ein heute 29-jähriger Mercedes-Fahrer hatte auf der abschüssigen Ketscher Landstraße in Fahrtrichtung Schwetzingen ein Auto überholt und dabei den Radfahrer erfasst. Dieser überquerte gerade die Fahrbahn. Wegen fahrlässiger Tötung musste sich der 29-Jährige nun vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts verantworten und wurde am Mittwoch zu einem Jahr und drei Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Er muss zudem 2000 Euro an den Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr zahlen. Den Führerschein musste er noch im Gerichtssaal abgeben. Der Angeklagte habe zu spät reagiert oder sei zu schnell gefahren, führte Richter Hans-Jörg Schneid aus. Das Opfer habe sich aber auch nicht richtig verhalten, was dem Alkohol geschuldet gewesen sein könnte.

Die Staatsanwaltschaft hatte dem jungen Autofahrer aus Schwetzingen vorgeworfen, mit knapp 130 Kilometern pro Stunde ein vor ihm fahrendes Auto überholt zu haben. Erlaubt ist an dieser Stelle aber nur Tempo 100. Nach dem Überholvorgang sei er noch einige Sekunden auf der Gegenfahrbahn geblieben. Dabei habe er den querenden Radfahrer zu spät wahrgenommen und die Kollision nicht mehr verhindern können.

Der 29-Jährige machte vor Gericht nur Angaben zur Person, die Stellungnahme zur Sache überließ er seinem Verteidiger. Der Mercedes sei auf seinen Onkel angemeldet gewesen, ließ der Mitarbeiter eines Döner-Imbisses mitteilen. Sein Mandant habe nach dem Überholen erst wieder einscheren wollen, wenn er in beiden Außenspiegeln das hinter ihm fahrende Auto gesehen hätte, führte Verteidiger Fatih Kantekin aus. Sein Mandant sei mit etwa 95 km/h gefahren. Den Fahrradfahrer habe er in der Dämmerung nicht wahrgenommen.

Der Angeklagte sei auf der linken Spur unterwegs gewesen, als es zu der Kollision mit dem Radler gekommen sei, bestätigte eine Zeugin. Ihr eigener Tacho habe etwa 70 km/h gezeigt, so die Polizistin: „Er war außerordentlich schnell, ich hatte das Gefühl, zu stehen.“ Sie habe den Radfahrer gesehen. Auch der Raser müsse freie Sicht gehabt haben. „Achtung“, hatte die 19-jährige Beifahrerin des Angeklagten noch gerufen. Doch zu spät. Die Stimmung des 29-Jährigen sei vorher „ganz normal“ gewesen. Ob er lange auf der Gegenfahrbahn geblieben sei, könne sie nicht sagen.

Ein Drogentest durch die Polizei war positiv verlaufen. Wer bei Cannabiskonsum mehr als 1,0 Nanogramm pro Milliliter THC im Blut hat, handelt ordnungswidrig. Das rechtsmedizinische Gutachten bestätigte, dass beim Angeklagten durch den niedrigeren THC-Gehalt keine drogenbedingte Fahruntüchtigkeit vorgelegen hat. Die Untersuchung auf Blutalkohol hatte nichts ergeben.

Der Unfall wäre vermeidbar gewesen

Die Identität des Opfers war durch Fingerabdrücke ermittelt worden. Der 55-Jährige hatte 0,74 Promille Alkohol im Blut gehabt. Er war 43 Meter durch die Luft geschleudert worden, erläuterte ein Verkehrssachverständiger die Berechnungen zum Unfallhergang. Der Radfahrer habe für die Überquerung der Straße etwa zweieinhalb Sekunden gebraucht und sei schon fast auf der anderen Seite gewesen. Wenn der Unfallverursacher rechtzeitig seine Geschwindigkeit reduziert hätte, wäre nichts passiert. Selbst bei Tempo 100 wäre der Unfall vermeidbar gewesen. Der 29-Jährige ist zweimal wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs vorbestraft gewesen. Im Fahreignungsregister sind fünf Eintragungen, unter anderem wegen zu schnellen Fahrens. Dafür hatte er schon Punkte, Fahrverbot und Geldbußen kassiert. Das letzte Mal war er sogar noch nach dem tödlichen Unfall erwischt worden.

Staatsanwältin Christina Arnold meinte, der 29-Jährige sei „mit deutlich zu hohem Tempo“ unterwegs gewesen. Ein Mitverschulden des Radfahrers gebe es nicht. Der Angeklagte sei nicht gewillt, sich an Verkehrsregeln zu halten. Sie forderte zwei Jahre Gefängnis. Der Vertreter der Nebenklage warf dem 29-Jährigen vor, „immenses Leid durch sein grobes und rücksichtsloses Verhalten verursacht zu haben“. Die Mutter des Opfers habe jeden Lebenswillen verloren. Verteidiger Fatih Kantekin meinte, der Radfahrer müsse das Auto gesehen haben. Das Opfer habe eine Mitschuld. Sein Mandant habe plausibel erklärt, warum er nicht die Spur gewechselt habe. Kantekin forderte einen Freispruch.

Das fahrlässige Fahren unter Drogeneinfluss wäre ohne den Unfall nur eine Ordnungswidrigkeit des Angeklagten gewesen. Eine Unaufmerksamkeit wenige Sekunden vor dem Unfall könne das Gericht nicht ausschließen. Die Bewährungsstrafe sei ein ausreichendes Warnzeichen für den 29-Jährigen, so Schneid.