Die Bebauung des ehemaligen Pfaudler-Areals in Schwetzingen (links) hat mit der Grundsteinlegung an Fahrt aufgenommen. Die Hartmann-Baumann-Schule in Hockenheim wurde in ein dreistöckiges Schulgebäude umgewandelt, die Fassadenarbeiten sind abgeschlossen, nun kann es an den Innenausbau gehen. Fotos: Lenhardt

Von Volker Widdrat

Schwetzingen/Hockenheim. In den letzten Gemeinderatssitzungen in Schwetzingen und Hockenheim in diesem Jahr haben die Bürgermeisterstellvertreter die Weihnachtsreden gehalten.

> Schwetzingen: "Der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie zu gestalten", wählte Hans-Peter Müller (SPD) ein Zitat des ehemaligen Bundeskanzlers Willy Brandt, das während der Corona-Pandemie Mut machen solle. Der stellvertretende Oberbürgermeister appellierte an alle Bürgerinnen und Bürger, sich impfen zu lassen. Die Ratsmitglieder hätten sich über das Jahr bemüht, "für unsere Stadt das Beste herauszuarbeiten".

Wegen Corona hätten viele Veranstaltungen, zuletzt auch der kurfürstliche Weihnachtsmarkt, abgesagt werden müssen. "Bitte bleiben Sie diszipliniert. Nur dann kann man das Blatt ins Positive drehen. Und wenn das noch mit den Impfungen funktioniert, sehe ich für 2022 einen Hoffnungsschimmer", meinte Müller. Der Gemeinderat habe in überwiegend sachlicher und konstruktiver Zusammenarbeit viele Projekte in die Wege leiten können. Große Vorhaben würden auch in Zukunft unter Einbindung der Bevölkerung vorangetrieben.

Müller zählte einige Projekte des fast vergangenen Jahres auf: die Sanierungspläne für das Rothacker’sche Haus, die Bebauung des ehemaligen Pfaudler-Areals, die Zukunftsvision einer Rad- und Fußgängerbrücke am Bahnhof, die Digitalisierung der Schulen, die Umgestaltung des Rondells sowie den Neubau der Schimper-Gemeinschaftsschule und die Planungen für das Ausbesserungswerk Süd. Schließlich sei der aktuelle Haushalt eingebracht worden, der es mit seinen Gebühren- und Steuererhöhungen in sich habe.

Er sei der festen Überzeugung, dass die Stadt auch im kommenden Jahr trotz Corona finanzpolitisch noch gut aufgestellt sein werde, sagte Müller. Er wünschte den in Ruhestand gegangenen Verwaltungsmitarbeitern alles Gute und ihren Nachfolgern eine glückliche Hand.

Auf der Landesebene habe es im Wahlkreis Schwetzingen Gewinner gegeben: Daniel Born (SPD) wurde als Abgeordneter bestätigt und zum Landtagsvizepräsidenten gewählt. Andreas Sturm gewann sein Mandat für die CDU. Von den Grünen wurde der vorherige Bundestagsabgeordnete Danyal Bayaz Finanzminister und Andre Baumann Staatssekretär im Umweltministerium.

Müller bedauerte, dass die Städtepartnerschaften mit Lunéville, Pápa, Spoleto, Fredericksburg, Schrobenhausen, Karlshuld-Neuschwetzingen und Wachenheim unter der Pandemie hätten leiden müssen. Er dankte den Ratskollegen, Oberbürgermeister René Pöltl, Bürgermeister Matthias Steffan, den Amtsleitern und Mitarbeitern, dem Bauhof, der Stadtgärtnerei, den Stadtwerken sowie den Mitarbeitern des Bellamar und nicht zuletzt der Freiwilligen Feuerwehr. Der gesamten Einwohnerschaft wünschte er für das Weihnachtsfest und den Jahreswechsel sowie für 2022 alles erdenklich Gute.

> Hockenheim: Der Jahresbeginn sei von Stillstand geprägt gewesen, resümierte Oberbürgermeister-Stellvertreter Fritz Rösch (CDU) in seiner Rede. Das Coronavirus habe auch in Hockenheim große Teile des öffentlichen Lebens ausgebremst. Doch Rösch berichtete auch Positives: Die Hartmann-Baumann-Schule wurde in ein dreistöckiges Schulgebäude umgewandelt, die Fassadenarbeiten sind abgeschlossen, nun könne es an den Innenausbau gehen: "Aus dem einstigen Sorgenkind mit Schadstoffbelastung wird eine Vorzeigeschule", freute sich Rösch.

Der Kindergarten in der Albert-Einstein-Straße macht Fortschritte, der Rohbau steht und der Innenausbau geht voran. Und auch der Waldkindergarten konnte, wenn auch mit Verzögerung, eröffnet werden. Trotz klammer Kasse wurde die Brücke Richtung Reilingen saniert und fertiggestellt. Der Rohbau für die Obdachlosenunterkunft im Auchtergrund steht ebenso. "Weitergekommen sind wir auch beim Frauenanteil in Führungspositionen, und selbst die einstigen Männerdomänen Hauptamt, Ordnungsamt und Bußgeldstelle sind fest in Frauenhänden", sagte Rösch.

Und scherzte: "Nachdem im Ergebnishaushalt ein zweistelliges Defizit drohte, ließ unser Oberbürgermeister die Obere Hauptstraße, Bachstraße, Obere Mühlstraße und Oftersheimer Straße vorsichtshalber mal aufreißen, in der Erwartung, auf den Nibelungenschatz zu stoßen. Dieser Fund wäre ein lohnendes Objekt und würde den Haushalt sanieren. Doch statt dem Rheingold wurden nur alte marode Graugussleitungen aus dem Jahr 1909 entdeckt."

Das Aquadrom bleibe das Sorgenkind der Stadt, "das kalkulierte Defizit bedroht nun endgültig unsere Stadtwerke". Angesichts der sehr schwierigen Rahmenbedingungen habe man in Hockenheim das Jahr gut gemeistert, so Rösch. Er dankte der Verwaltung mit den Fachbereichen, den Stadtwerken sowie den Teams von Stadthalle und Motodrom. Ein besonderer Dank ging an alle Mitarbeiter des Bauhofs. Den Stadträten dankte Rösch für die zielgerichtet geführten Diskussionen.