Schwetzingen/Hirschberg. (alb/ans/gol) Der steigende Mindestlohn, zu niedrige Handelspreise und der zunehmende Mangel an Erntehelfern bringen Spargel- und Erdbeerbauern zunehmend in die Bredouille. "Wenn es so weitergeht, werden wir einen Großteil der Anbauflächen langfristig verlieren", sagt Nicole Spieß vom Landesbauernverband Baden-Württemberg. Der Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer (VSSE) erwartet alleine für die Spargelfelder einen Rückgang um bis zu 30 Prozent in den nächsten sechs Jahren.

Auch die Erntehelfer brechen weg. Ein Großteil, der in Deutschland auf den Feldern arbeitenden Helfer kommt inzwischen aus Rumänien, wandert aber zunehmend in Vollzeitbeschäftigung auf deutsche Baustellen oder zu Paketdiensten ab. Helene Schmitt vom gleichnamigen Spargelhof in Hockenheim arbeitet zur Hochsaison mit rund 25 Leuten auf den Feldern. Neben dem Stangengemüse stehen auch Kopfsalat und Kohlrabi auf der Ernteliste.

Sie hofft, dass ihre ausländischen Mitarbeiter wenigstens noch in diesem Jahr bei der Stange bleiben. "Aber sicher sein können wir leider nicht", sagte Schmitt der RNZ. Wenn die Feldarbeiter genügend Geld verdient hätten, würden manche trotz eines Vertrages früher nach Hause fahren.

"Noch vor einigen Jahren hatten wir zwei oder drei Bewerber auf eine Stelle. Das ist längst vorbei", bedauert die Landwirtin. Vor allem Mitarbeiter mit bestimmter Qualifikation - beispielsweise einer Berufsausbildung oder Sprachkenntnissen - seien kaum noch zu bekommen. Polen, die früher gerne zum Arbeiten nach Deutschland gekommen seien, profitierten inzwischen vom Aufschwung im eigenen Land. Und andere Nationalitäten suchten nach Ganzjahresstellen oder andere Branchen, die besser bezahlen könnten. Oder nach Ländern, in denen Sozialabgaben niedriger sind.

Deshalb haben die Schmitts einen ungewöhnlichen Weg gewählt, um ihr Personal bei Laune zu halten. "Wir sind im Winter nach Rumänien gefahren und haben unsere langjährigen Mitarbeiter dort besucht, um sie zu verpflichten", erzählt sie. Obwohl diese Aktion sehr gut angekommen sei, könne sie natürlich nicht für alle die Hand ins Feuer legen.

Im Notfall müsse eben in Schichten gearbeitet und improvisiert werden, um die Erzeugnisse erntefrisch verkaufen zu können. "Leichter wird es in Zukunft trotz oder manchmal sogar wegen des gestiegenen Mindestlohns von 9,20 Euro nicht. Inzwischen werden bereits Helfer aus der Ukraine angeworben", blickt Helene Schmitt verunsichert auf die kommenden Jahre.

Der Spargelhof Renkert ist ein Schwetzinger Traditionsunternehmen, das den Anbau des königlichen Gemüses bereits in der vierten Generation betreibt. Noch immer ist es ein echter Familienbetrieb, der inzwischen von Ulrich und Annette Renkert geleitet wird. Mit seinen rumänischen Erntehelfern hat das Paar seit zehn Jahren gar keine Probleme. "Aber wir brauchen auch nur rund zehn Leute auf unserem überschaubaren Betrieb", sagte der Landwirt.

Wer mehr Helfer brauche, könne durchaus an die Grenzen stoßen. Auch er hatte früher Polen im Einsatz. Die hätten aber langfristig feste Jobs bekommen und sich dann natürlich anders orientiert. "Bei uns dauert die Saison ja nur rund zwei Monate", erklärt Ulrich Renkert. Wie die Zukunft aussehe, könne er natürlich nicht vorhersagen. "Vielleicht kommen irgendwann auch einmal Erntehelfer aus noch östlichen Staaten, als Saisonarbeiter zu uns", spekuliert er. In diesem Jahr sei man jedenfalls mit treuer rumänischer Hilfe auf der sicheren Seite.

Auch Obstbaumeisterin Linda Weingärtner aus Hirschberg-Großsachsen kann sich über einen Mangel an Erntehelfern nicht beklagen. Im Gegenteil: "Wir haben sogar einen größeren Zulauf als im vorherigen Jahr." Viele Saisonkräfte hätten sich sogar von sich aus gemeldet, erzählt die Landwirtin, die in erster Linie Erdbeeren und Spargeln anbaut, der RNZ. "Und wir haben viele Rückkehrer", freut sie sich. Zudem hätten sich einige Rumänen gemeldet, die vorher in England gearbeitet hatten, und wohl aus Angst vor möglichen "Brexit"-Folgen lieber in Deutschland arbeiten wollen.

Gleichwohl hätte sie von Kollegen gehört, dass sie es durchaus schwer hätten, dieses Jahr genügend Erntehelfer zu bekommen und sich deshalb an Vermittlungsagenturen gewandt hätten. "Wir können uns aber nicht beschweren", sagt Weingärtner. Insgesamt 500 Erntehelfer werden in dieser Saison bei ihr arbeiten. Die Mehrheit von ihnen kommt aus Rumänien, 120 stammen aus Serbien. Im vergangenen Jahr hatten Weingärtners erstmals Serben beschäftigt, weil zu diesem Zeitpunkt nicht so viele Rumänen verfügbargewesen seien. Aus ihrer Sicht ist der Umgang mit den Mitarbeitern wichtig, ihnen Respekt gegenüber zu zeigen und möglichst viele auch beim Namen anzusprechen.

Trotz zum Teil sehr großer Erntemengen ist die Saison 2018 für viele Ost- und Gemüsebauern in Baden-Württemberg enttäuschend verlaufen. Bei Erdbeeren etwa hätten die Erlöse teilweise nicht einmal die Erntekosten gedeckt, bilanzierte Roman Glaser, Präsident der Baden-Württembergische Genossenschaftsverband (BWGV) am Dienstag in Karlsruhe. Unzufrieden waren auch die Spargelbauern. Nach einem späten Start in die Saison sei sehr schnell viel Ware auf den Markt gekommen, was zu Preisdruck geführt habe. Die vermarktete Menge sank um fünf Prozent auf 5400 Tonnen, der Umsatz um zehn Prozent auf 21,7 Millionen Euro.