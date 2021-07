Von Anna Manceron

Brühl/Schwetzingen. Die Hochwassersituation auf den Schwetzinger Wiesen hat sich wieder entspannt. "Wir waren überrascht, wie schnell das ging", sagt der Brühler Bürgermeister Ralf Göck. Am Dienstagnachmittag lag der Rheinpegel im nahe gelegenen Speyer bei 6,38 Metern – rund eine Woche vorher waren es noch mehr als acht Meter gewesen. Die Hauptwege sind inzwischen begehbar, und auch die Kollerfähre fährt wieder. "Das Wasser ist größtenteils zurückgegangen, aber an einigen Stellen ist noch Druckwasser vorhanden", so Göck.

Als der Rhein in der vorletzten Woche über die Ufer trat, hielt der Sommerdamm auf den Schwetzinger Wiesen dem Druck des Wassers nicht mehr stand und brach. Die landwirtschaftlichen Felder, die er hätte schützen sollen, wurden daraufhin geflutet. Von den Überschwemmungen seien ausschließlich Schwetzinger Landwirte betroffen gewesen, berichtet Göck. "Der Sommerdamm liegt auf Schwetzinger Gemarkung und hilft den dortigen Landwirten", erklärt er. Deshalb sei der Damm bisher auch immer von der Stadt Schwetzingen repariert worden.

Die ist nach eigenen Angaben tatsächlich für die Instandhaltung des Damms verantwortlich. Bereits beim letzten Hochwasser vor ein paar Monaten brach der Sommerdamm und wurde daraufhin provisorisch repariert. Nun brach er an derselben Stelle erneut, und die Felder wurden überschwemmt. "Die Stadt wird den Sommerdamm im Spätjahr sanieren", erklärt die Schwetzinger Rathaussprecherin Andrea Baisch auf Nachfrage. Seit dem letzten Dammbruch sei noch keine Sanierung möglich gewesen. Die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises habe nach einer Begehung darauf hingewiesen, dass sich im weiteren Verlauf des Damms Fortpflanzungsstätten von Vögeln befinden könnten. "Daher ist eine Reparatur erst nach Abschluss der Vogelbrutzeiten im September zulässig", berichtet Baisch. Wie hoch der Sommerdamm ist, kann weder sie noch der Brühler Bürgermeister genau sagen. Aber: "Der Sommerdamm ist keine Hochwasserschutzmaßnahme", betont Baisch. Er halte nur kleineren Hochwassern im Sommer stand und diene dem Schutz der Felder.

Aus Sicht der Stadtverwaltung ist Schwetzingen beim Hochwasserschutz allgemein gut aufgestellt. Um die Bevölkerung zu schützen, habe man nach einem Starkregenereignis im Sommer 2005 zahlreiche Vorkehrungen und bauliche Maßnahmen für den Überflutungsschutz getroffen, berichtet Baisch. Als Beispiel nennt sie das Regenrückhaltebecken "Kleine Krautgärten", das als Wassersammelbecken dient. "Diesem vorgelagert sind kleinere Regenrückhaltebecken an besonders versiegelten Flächen im Stadtgebiet", so die Sprecherin. Etwa unter dem Alten Messplatz sowie in der Kronenstraße, der Voltairestraße und der Friedrichsfelder Straße. In stark versiegelten oder tieferliegenden Bereichen der Stadt sind Starkregenereignisse nämlich besonders gefährlich, wie Baisch erklärt.

Der Leimbach fließt direkt durch Schwetzingen und unter anderem unmittelbar am Schloss vorbei. Trotzdem gibt es in der Stadt selbst keine direkten Schutzvorkehrungen am Leimbach. Diese befänden sich vor und nach der Stadt und sicherten damit auch Schwetzingen. "Für diesen Hochwasserschutz entlang des Leimbachs ist das Regierungspräsidium beziehungsweise das Land zuständig", betont Baisch.

Für ein normales Rheinhochwasser sei die Region sicher gut gerüstet. Bei Ereignissen wie in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sehe es jedoch anders aus. "Ein solch außergewöhnliches Starkregenereignis wird auch mit den besten Schutzmaßnahmen nie spurlos an einer Kommune vorbeigehen", meint die Rathaussprecherin.