Die Wollfabrik in der Schwetzinger Innenstadt ist ein Veranstaltungshaus mit Strahlkraft in die ganze Region. Um ihren Verkauf schwelt seit Längerem ein Rechtsstreit. Foto: Lenhardt

Von Anna Manceron

Schwetzingen/Karlsruhe. Der Rechtsstreit um die Maklerprovision beim Verkauf der Wollfabrik im Jahr 2018 hat eine überraschende Wendung genommen: Das Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe hat den derzeitigen Besitzer, Joachim Schulz, am Freitag in einem Revisionsverfahren dazu verurteilt, eine Gebühr in Höhe von mehr als 100.000 Euro an den Immobilienmakler Orhan Ekici zu zahlen.

Die Karlsruher Richter hoben damit ein Urteil des Mannheimer Landgerichts in erster Instanz auf. Dort hatte die zuständige Richterin die Klage des Immobilienmaklers abgewiesen. Ihre Begründung: Es lägen keine ausreichenden Beweise dafür vor, dass beim Verkauf der Wollfabrik ein Maklervertrag zustande kam. Die Richter in Karlsruhe sahen das nun anders. "Der Makler, der die Provision eingeklagt hat, musste das Gericht mit den vorliegenden Beweismitteln davon überzeugen, dass ein Vertrag abgeschlossen wurde. Diesen Beweis hat unser Senat als geführt angesehen", erklärte ein Sprecher des OLG nach der Urteilsverkündung gegenüber der RNZ.

Die Revision sei nicht zugelassen worden. "Es gibt allerdings die Möglichkeit, sich beim Bundesgerichtshof über die Nichtzulassung der Revision zu beschweren", so der Sprecher. Das Urteil sei deshalb noch nicht rechtskräftig. Nach der Zustellung der Entscheidung habe Schulz einen Monat lang Zeit, um eine solche Beschwerde einzureichen. Im Rahmen der Verhandlung vor dem OLG vor knapp drei Wochen hatte der zuständige Richter den Beteiligten einen Vergleich vorgeschlagen. Demnach wäre die Sache vom Tisch gewesen, wenn Joachim Schulz 75.000 Euro an Orhan Ekici gezahlt hätte. Das lehnte Letzterer jedoch ab. Er ist davon überzeugt, dass ihm eine Provision in Höhe von 3,57 Prozent des Verkaufspreises der Wollfabrik zusteht. Das sind mehr als 100.000 Euro.

Die Wollfabrik war im Dezember 2018 verkauft worden. Der bisherige Besitzer, Harald Zimmermann, und dessen Frau hatten das Veranstaltungshaus in der Schwetzinger Innenstadt als Gesamtobjekt inklusive zweier benachbarter Häuser an Schulz veräußert. Ekici forderte daraufhin von Schulz eine Provision ein. Der wiederum behauptete, dazu bestehe keine Verpflichtung, da er eine solche nie eingegangen sei. Ekici hatte deshalb vor dem Mannheimer Landgericht gegen den neuen Besitzer geklagt – und verloren.

Mit dem aktuellen Urteil aus Karlsruhe ist der Immobilienmakler aus Schwetzingen sehr zufrieden. "Die Richterin am Landgericht hat damals ein falsches Urteil abgegeben und auf Gefälligkeit abgestellt. Deshalb bin ich in Berufung gegangen", sagt er. Schulz habe seine Maklertätigkeit "vollumfänglich in Anspruch genommen". Für Orhan Ekici steht fest: "Joachim Schulz wusste von Anfang an, dass er die Provision in Höhe von 3,57 Prozent bezahlen muss." Dafür gebe es Beweise in Form von E-Mails, Whatsapp-Nachrichten und Unterlagen, die er ihm ausgehändigt habe – unter anderem ein Exposé.

Schulz selbst zeigte sich enttäuscht über die Entscheidung des OLG. "Ich kann das Urteil nicht nachvollziehen", erklärte er. "Das ist eine 180-Grad-Wende von dem, was das Landgericht entschieden hat." Schulz ist weiterhin der Meinung, keinen Vertrag mit Ekici geschlossen zu haben – auch nicht mündlich. "Ich habe auch kein Exposé und keine Widerrufsbelehrung erhalten", betonte er. Zudem habe eine Mitarbeiterin von Ekici, die in dem Prozess als Zeugin auftrat, in Karlsruhe ausgesagt, sie sei bei der Übergabe des Exposés und Gesprächen über die Provision dabei gewesen. "Das widerspricht dem, was sie beim Landgericht ausgesagt hat", so Schulz. Damals habe die Frau gesagt, sie wisse nicht, ob ein Vertrag zustande kam.

Ob er Beschwerde beim Bundesgerichtshof gegen die Entscheidung des OLG einlegen wird, kann Schulz derzeit noch nicht sagen. Er wolle zunächst prüfen, in welcher Form er dort einen Antrag stellen könne und ob dieser zugelassen werde. Sollte das der Fall sein, wäre er jedoch nach eigenen Angaben zu diesem Schritt bereit.