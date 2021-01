Schwetzingen. (RNZ) Die traditionelle Tannenbaum-Aktion der Evangelischen Kirchengemeinde kann aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht stattfinden. Das teilt die Schwetzinger Verwaltung mit. Daher bietet die Stadt den Bürgern die Möglichkeit, die abgeschmückten Tannenbäume am Samstag, 9. Januar, kostenlos von 9 bis 15 Uhr am Häckselplatz oder zwischen 9 und 12 Uhr am Wendehammer beim Stadion in der Ketscher Landstraße abzugeben. Die Verwaltung betont allerdings, dass dieses Angebot nur für Schwetzinger gilt. Zudem sei es möglich, den Baum klein geschnitten in der Biomülltonne zu entsorgen.