Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. Er ist wohl der ungewöhnlichste Helfer, den die Staatlichen Schlösser und Gärten (SSG) Baden-Württemberg zur Rettung des Schwetzinger Schlossgartens einsetzen. Sein Lohn nach getaner Arbeit sind Hunde-Leckerli. Snoopy heißt das kleine Wollknäuel, das mit seinem Herrchen Peter Karasch, einem Fachberater der Mykologie (Pilzkunde) ab nächstem Jahr in der Anlage auf Trüffelsuche gehen wird. Der italienische Wasserhund hat jetzt seine ersten Runden durch den Schlossgarten gedreht und gezeigt, was er drauf hat.

Und tatsächlich, da läuft Snoopy gezielt zwischen eine Hainbuchen-Reihe und beginnt zu buddeln. Er hat etwas gewittert. Keine Minute später hat Snoopy einen knapp zehn Gramm großen Wintertrüffel ausgegraben. Feinschmecker würden sich die Finger danach lecken und bis zu zwei Euro pro Gramm für das schwärzliche Etwas auf den Tisch blättern. Doch die "Ausgrabung" hat wissenschaftliche Grüne. Der Trüffel wird konserviert und im Naturkundlichen Museum in Karlsruhe aufbewahrt.

Im Schwetzinger Schlossgarten soll in den nächsten zwei Jahren der Pilzbestand kartiert werden. Professor Hartmut Troll, Gartenhistoriker der SSG, leitet das Projekt, das Karlsruher Museum begleitet es wissenschaftlich. In diesem Rahmen entsteht auch eine Doktorarbeit. "Wenn wir jetzt auf Trüffeljagd gehen, dann betreiben wir Denkmalschutz, indem wir versuchen, den Garten auch für spätere Generationen zu erhalten", betont SSG-Geschäftsführer Michael Hörrmann beim Vor-Ort-Termin. Snoopy sucht Trüffel, sein Herrchen nach den oberirdischen Fruchtkörpern anderer Pilze. Ein paar Champignons landen auch im Sammelkästchen des Experten Peter Karasch.

Auf Anhieb entdeckte Snoopy Sommertrüffel (hell) und Wintertrüffel.

Das Projekt ist zunächst auf zwei Jahre angelegt. Jeweils im August und Oktober der Jahre 2021 und 2022 soll der Pilzbestand dokumentiert werden. Der Schlossgarten bereitet den Verantwortlichen nach drei Trockensommern erhebliche Kopfschmerzen, inzwischen sind viele Bäume erheblich beschädigt. Mit Untersuchungen des Pilz-, aber auch des Insekten- und Pflanzenbestands will man den Ist-Zustand ermitteln. "Eine solche Nullmessung ist nötig, um zu wissen, was da ist. Bei weiteren Bestandsaufnahmen kann man dann stets darauf zurückgreifen und beurteilen, ob die Situation besser oder schlechter geworden ist", so Hörrmann. Lottospieler haben die Chance, wenn auch eine sehr geringe, Millionär zu werden.

Lottospieler sind aber auch Wohltäter, denn die staatliche Toto-Lotto GmbH fördert mit Geldern aus dem Lottotopf kulturelle und soziale Projekte. Jetzt haben auch die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg wieder einmal finanzielle Mittel erhalten. Dank nicht abgeholter Gewinne der Glücksspirale in Höhe von 240.570 Euro kann die Trüffeljagd in drei Schlossgärten – Schwetzingen, Rastatt und Weikersheim – finanziert und darüber hinaus eine Bestandsaufnahme der Artenvielfalt erarbeitet werden.

"Historische Gärten sind bedeutende Biodiversitätsinseln. In Schwetzingen ist seit der Zeit des Kurfürsten nachhaltig und ohne chemische Keule gewirtschaftet worden", erklärt Michael Hörrmann. Und die Pilzflora, die eigentlich keine Flora ist, weil Pilze neben dem biologischen Reich der Tiere und Pflanzen eine eigene "Abteilung" in der Klassifizierung der Lebewesen haben, spielt besonders im Boden eine wichtige Rolle für die Ernährung der Pflanzen. "Durch die Symbiose von Pilzen mit den feinen Wurzeln der Bäume können Letztere das 1000-fache an Wasser und Nährstoffen aufnehmen", weist Peter Karasch auf die Bedeutung der Mykorrhiza hin. So wird die Symbiose zwischen Pilz und Baum bezeichnet.

Eine Bodenverdichtung schadet dem Pilz, weil er Sauerstoff benötigt. Ebenso schädlich sind Phosphate und Stickstoffe, die als Dünger ausgebracht werden. Wenn der Pilz leidet oder stirbt, dann geht es auch dem Baum nicht gut. Der Rat des Pilzexperten, abgefallenes Laub und eventuell auch Mähgut zu entfernen, um den Düngereintrag in den Boden zu verringern, wird sich nur schwer umsetzen lassen auf einer solch großen Fläche wie dem Schlossgarten. Wir müssen jetzt schnell Maßnahmen ergreifen, denn es ist schon fünf Minuten vor zwölf", sagt Hörrmann.