Von Stefan Kern

Schwetzingen. Der Termin war überfällig: Vor genau einem Jahr hatte der Gemeinderat beschlossen, dem Arzt Dr. Hans-Jürgen Scholz die Verdienstmedaille der Stadt Schwetzingen zu verleihen. Die Corona-Pandemie und der daraus folgende Terminstau hätten die Umsetzung des Beschlusses leider verzögert, erklärte Oberbürgermeister René Pöltl. Nun aber war es endlich so weit: Am Dienstag überreichte der OB dem Geehrten die Medaille im Lutherhaus im Rahmen der Blutspendeaktion des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), dessen örtlicher Vorsitzender Scholz ebenfalls ist.

Der Grund für seine Ehrung ist nicht die mehr als dreieinhalb Jahrzehnte währende Arbeit als Arzt in Schwetzingen. Auch sein Engagement als DRK-Vorsitzender gab am Ende nicht den Ausschlag. Vielmehr war es der Einsatz des Mediziners für das Ärztenetzwerk Schwetzingen. Im Jahr 1999 hob Scholz das Ärztenetzwerk gemeinsam mit anderen aus der Taufe. Den Wert dieses Netzwerks für die Patienten könne man nicht genug hervorheben, sagte Pöltl. Vernetzt sind dort niedergelassene Ärzte und die GRN-Klinik.

Man habe schon einige Synergieeffekte nutzen können, um eine optimale medizinische Versorgung zu gewährleisten, meinte Scholz. Derzeit umfasst das Ärztenetzwerk über 74 Mitglieder in den Gemeinden Brühl, Ketsch, Oftersheim, Plankstadt und Schwetzingen. Neben öffentlichen Veranstaltungen rund um das Thema Gesundheit und Fortbildungen für die Mitglieder stemmt das Netzwerk auch andere Projekte wie die Anschaffung von Laien-Defibrillatoren.

Das Netzwerk selbst hat neun dieser Geräte angeschafft. Die Stadt Schwetzingen besorgte weitere fünf oder sechs Defibrillatoren. "Und diese Geräte haben bereits Leben gerettet", betonte der Oberbürgermeister. Dieser Fall zeige einmal mehr, dass das Engagement Einzelner oder kleiner Gruppen einen Unterschied macht. "Ihr Engagement für Andere, Herr Scholz, ist außergewöhnlich", sagte Pöltl. Der Mediziner wirkte sichtlich bewegt. "Ich fühle mich sehr geehrt", erklärte er.

Dr. Hans-Jürgen Scholz wurde 1956 in Schweidnitz (Schlesien) in Polen geboren. Im Alter von vier Jahren verschlug es ihn 1960 nach Mannheim. Im Jahr 1972 zog er dann mit seiner Familie nach Schwetzingen und machte 1975 Abitur. 1977 begann Scholz sein Medizinstudium in Heidelberg und übernahm 1983 seine erste Stelle als Arzt im Kreiskrankenhaus Schwetzingen, der heutigen GRN-Klinik. Nach achteinhalb Jahren machte er sich 1991 mit einer eigenen Praxis in der Spargelstadt selbstständig, wo er im vergangenen Jahr in den Ruhestand ging.

Bis Juni 2021 leitete Scholz das Ärztenetzwerk, nun steht er ausschließlich dem DRK-Ortsverein Schwetzingen vor. Das Engagement des Mediziners sei weit über das Erwartbare hinausgegangen, betonte Pöltl. "Die Stadt ist Ihnen zum Dank verpflichtet."