Von Anna Manceron

Schwetzingen. Tristan Brandt ist hoch konzentriert. Vorsichtig setzt er den Spargelstecher am Fuß der weißen Wurzel an. Der Sternekoch aus Mannheim wird das Edelgemüse heute zum ersten Mal selbst ernten. Wie das geht, hat er sich am Vorabend noch einmal genau angesehen - auf Youtube. "Na, dann wissen Sie ja schon Bescheid", sagt Janine I. aufmunternd. Sie muss es wissen, schließlich ist die junge Frau seit zweieinhalb Jahren Spargelkönigin in Schwetzingen.

Während der kalte Wind über den Acker fegt, gibt sie Brandt weitere Tipps: "Sie müssen den Spargel hier am Kopf festhalten und dann mit der rechten Hand die Wurzel durchtrennen." Wenige Sekunden später hält Brandt die weiße, schnurgerade Stange in der Hand. Etwas verblüfft schaut er drein, dann überwiegt der Stolz.

Hintergrund Exklusiv für die RNZ hat Sternekoch Tristan Brandt ein Rezept für vier Personen zusammengestellt. Die Zutaten: > 350 g Kalbsfilet (pariert), Öl, Salz, Pfeffer > 250 g Romanasalat (entsaftet), 150 g Verjus, 9 g Essigmarinade, eine Zitrone (entsaftet), Schnittlauch (fein geschnitten), Xantan, Salz, Pfeffer > Ein Bund Brunnenkresse, 5 Zweige [+] Lesen Sie mehr Exklusiv für die RNZ hat Sternekoch Tristan Brandt ein Rezept für vier Personen zusammengestellt. Die Zutaten: > 350 g Kalbsfilet (pariert), Öl, Salz, Pfeffer > 250 g Romanasalat (entsaftet), 150 g Verjus, 9 g Essigmarinade, eine Zitrone (entsaftet), Schnittlauch (fein geschnitten), Xantan, Salz, Pfeffer > Ein Bund Brunnenkresse, 5 Zweige Petersilie, 200 g Pflanzen Öl Salz > 50 g Wasser, 25 g weißer Balsamico, 25 g Zucker > Zwei große Stangen Lauch, Salz > Vier dicke Stangen Spargel, 10 g Butter (zum Kochen), 10 g Butter (zum Braten), Zucker, Salz > Ein Eigelb, 100 g Sonnenblumen Öl, eine Zitrone, 2 EL grober Senf, ein TL Dijosenf, Salz > Eine Metzger-Zwiebel (in Streifen), 500g Öl (zum Frittieren), Salz > eine Schale Gartenkresse und ein Bund Brunnenkresse Die Zubereitung: Kalbsfilet: Fleisch würzen mit Salz und Pfeffer, auf ein Gitter legen und bei 100 Grad in den Ofen schieben, bis das Filet eine Kerntemperatur von 54 Grad erreicht hat. In einer heißen Pfanne anbraten und für zehn Minuten an warmem Ort ruhen lassen. Romana Vinaigrette: Salat entsaften und direkt mit der Verjus verrühren, durch ein Mikrosieb passieren und mit dem Essigfond mischen, mit Zitrone, Salz und Pfeffer abschmecken und mit Xantan binden. Falls nötig, mit etwas grüner Lebensmittelfarbe färben. Das Brunnenkresse Öl kurz vor dem Anrichten einrühren. Brunnenkresse Öl: Brunnenkresse und Petersilie zupfen (nur die Blätter benutzen) und mit dem Öl und Salz bei 60 Grad auf voller Stärke in einem Thermomix mixen. Direkt, wenn der Thermomix 60 Grad erreicht hat, in eine Schüssel geben, die auf Eis steht und kalt rühren, durch ein Mikrosieb passieren. Essigfond: Essig, Wasser und Zucker auf 80 Grad erhitzen und auskühlen lassen. Verbrannter Lauch: Das Grüne vom Lauch entfernen und die weißen Stangen bei höchster Stufe im Ofen weich garen, sodass das Äußere verbrennt und das Lauch Herz weich ist (300 Grad, 18 Minuten). Den Lauch in ein Zentimeter gleich große Stücke schneiden. Spargel: Den Spargel in kochendem Wasser mit Butter, Salz und Zucker abschmecken und knackig garen. In drei Zentimeter große Stücke schneiden. In der Butter goldbraun braten und mit etwas Spargel Wasser glacieren sowie fertig garen. Senf Mayonnaise: Das Eigelb mit dem Dijonsenf und Salz in eine Schüssel geben und in einem dünnen Strahl das Öl einfliesen lassen und mithilfe eines Schneebesens, der wie eine acht geschlagen wird, zu einer Mayonnaise emulgieren lassen. Röstzwiebeln: Das Öl auf 160 Grad erhitzen und die Zwiebeln goldgelb frittieren, mit Salz würzen. Fertigstellung bzw. Anrichten: Drei Stücke Lauch, Spargel im halb Kreis auf den Teller legen, Mayonnaise drauf spritzen und die Kressen und Röstzwiebeln oben auf drapieren. Die Vinaigrette auf die Linke Seite des Tellers geben und in die Mitte das Kalbsfilet setzen. RNZ

[-] Weniger anzeigen

Als Spitzenkoch hat er bereits in vielen renommierten Restaurants gearbeitet - und dort natürlich auch mit Spargel gekocht. "Aber wie man ihn anbaut und erntet, darüber wusste ich bisher eher wenig", erzählt Brandt. Aus dem Loch, das Spargelbauer Heinrich Schuhmacher gebuddelt hat, schaut nur noch der weiße Stumpf der Wurzel heraus. Die abgetragene Erde schaufelt der Landwirt mit einer Pelle wieder darauf. Bis zum Ende der Saison in zwei Monaten wird der Spargel an dieser Stelle noch etwa 15 Mal nachwachsen.

Mit dem Spargelanstich wird in Schwetzingen die Spargelsaison offiziell eingeläutet. Die Veranstaltung findet jedes Jahr auf einem anderen Hof statt. Diesmal sind die Schuhmachers dran. Seit 1969 lebt die Familie auf ihrem Aussiedlerhof "Im Forst", Heinrich Schuhmacher führt den Betrieb nun in der sechsten Generation. Eigentlich liegt sein Hof auf Ketscher Gemarkung, aber der Landwirt fühlt sich trotzdem als Schwetzinger. "Wir wären gern in Schwetzingen geblieben, aber das war damals nicht möglich", erzählt er.

Inoffiziell ernten die Schuhmachers ihre Felder schon seit vier Wochen ab. Den Spargel verkaufen sie fast ausschließlich auf dem eigenen Hof. Zurzeit liegt der Preis für das weiße Gold bei 11 Euro pro Kilogramm. "Die Saison ist gut angelaufen", berichtet Heinrich Schuhmacher. Das unstete Aprilwetter mag zwar Vielen auf die Nerven gehen, aber für den Spargel gibt es nichts Besseres. "Der braucht diesen Wechsel aus Sonne und Regen", erklärt der Landwirt. "Schließlich besteht er zu 90 Prozent aus Wasser."

Draußen, auf dem Acker, kündigen die dunkelgrauen Wolken den nächsten Schauer an. Aber Tristan Brandt und seine royale Begleitung haben Glück: Als die ersten Tropfen fallen, sitzen die Gäste schon wieder im Festzelt auf dem Hof der Schuhmachers. Daneben haben einige lokale Geschäfte ihr Quartier aufgeschlagen: Die Bäckerei Utz verkauft Spargelquiche und Erdbeerkuchen, die Mediterrane Kochgesellschaft und die Firma Futterer bieten Häppchen an. Für den passenden Tropfen dazu sorgt die Weinhandlung Tischmacher. Auch Tristan Brandt hat gekocht: Lachs mit Spargel.

Während der Regen gegen die Zeltwand prasselt, schneidet Königin Janine die Torte an. Dabei ist sie nicht allein: An ihrer Seite steht die neue Spargelprinzessin, Anna I. Die Tochter von Heinrich Schuhmacher hat heute ihren großen Tag. Kurz vor dem Anstich hat Janine sie zu ihrer Stellvertreterin gekürt. Ab sofort wird Anna ihr als Prinzessin zur Seite stehen, sie auf Veranstaltungen begleiten oder auch allein vertreten.

"Für mich ist das sozusagen ein Lehrjahr", sagt die 16-Jährige. Schon im nächsten Jahr könnte sie Janine als Königin beerben, vielleicht noch vor der Spargelsaison. Dass Anna mit dem weißen Gold aufgewachsen ist, merkt man sofort. "Ich habe schon als Kind beim Verkauf geholfen", erzählt sie begeistert. Und wie isst sie ihren Spargel am liebsten? "Das ist eigentlich egal", sagt sie: "Ob als Suppe, im Pfannkuchen, paniert oder pur: Hauptsache Spargel!"