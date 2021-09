Von Stefan Kern

Schwetzingen. Ein bisschen gleicht die Lebensgeschichte von Maria Lineira-Romero einer Achterbahn. Ihre Tochter, Raquel Rempp, engagiert sich in Schwetzingen ehrenamtlich für Geflüchtete. Das Schicksal ihrer Mutter spielt dabei eine nicht unerhebliche Rolle. Aber dazu später mehr.

Maria Lineira-Romero wird am 29. August 1932 in Paramos, einem kleinen Dorf in den Bergen Galiziens, geboren. Als Vierjährige erlebt sie den Putsch von General Francisco Franco gegen die damalige, demokratisch gewählte spanische Regierung. Drei Jahre währt der Spanische Bürgerkrieg, dem auch ihr Vater zum Opfer fällt. Die Mutter bleibt mit drei Kindern zurück und führt einen ständigen Überlebenskampf. Für den Schulbesuch bleibt da keine Zeit mehr. "Ich musste auf den Feldern helfen, damit wir genug zu essen hatten", erzählt Lineira-Romero.

Dieses historische Foto zeigt Maria Lineira-Romero und Antonio Garcia-Gonzalez bei ihrer Hochzeit. Ein kleines Büchlein diente der Familie zur Verständigung in Deutschland. Foto: stek

Aufgrund mangelnder Perspektiven macht sie sich 1952 im Alter von 20 Jahren auf den Weg nach Caracas in Venezuela. Aber auch dort ist ihr keine lichte Zukunft beschert, und so kehrt sie 1959 zurück nach Spanien. Drei Jahre später bekommt sie als Gastarbeiterin eine Legitimationskarte für die Einreise nach Deutschland. Nach einer "wirklich ungemütlichen Zugfahrt in einem Viehwagon" landet sie zunächst in Gütersloh, wo sie eine Stelle beim Bertelsmann-Verlag erhält. Dort lernt sie auch ihren Mann kennen, und am 11. November 1965 kommt Tochter Raquel zur Welt. Auf Drängen der Schwiegermutter, die ihre Familie wieder näher bei sich haben wollte, ging es 1967 noch einmal nach Spanien.

Im selben Jahr wird Rempps kleine Schwestergeboren. Doch beruflich tut sich für die Eltern dort keine Perspektive auf. Im Jahr 1970 kehrt die Familie zurück nach Deutschland – dieses Mal nach Schwetzingen, wo der Vater eine Anstellung bei einem Metzger gefunden hat. Als Raquel Rempp im Jahr 1972 eingeschult wird, ist der Familie klar, dass Deutschland nun ihre neue Heimat wird.

Um ein Leben in Würde und ohne Existenzängste führen zu können, nahm die Familie einiges in Kauf. Zum Beispiel die Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche. Unterschlupf fand die Familie meist in Zwei-Zimmer-Wohnungen – natürlich ohne Dusche und WC. Die waren meistens auf dem Flur. Jahre später fanden sie dann in der Carl-Theodor-Straße die erste richtige Wohnung mit Dusche und WC. Und dann die Sprachbarriere: "Damals gab es keine Dolmetscher oder sonst irgendjemand, der einem geholfen hat", berichtet die Mutter. Vor allem die deutsche Bürokratie stellte die Familie vor Herausforderungen.

Als Hilfestellung hatte sie ein kleines Buch, das rudimentär an ein spanisch-deutsches Wörterbuch erinnert. "Ich habe vor allem mit Händen, Füßen und meinem Lächeln kommuniziert", erinnert sich Lineira-Romero, die vor wenigen Tagen ihren 89. Geburtstag feierte. Wenn man ihr zuhört, fällt auf, wie positiv sie die Deutschen sieht. Natürlich habe sie auch Ablehnung erlebt, doch im Großen und Ganzen sei sie stets willkommen gewesen.

Geholfen habe dabei die Gründung eines spanischen Clubs, in dem gekocht, gespielt und musiziert wurde. Das Kochen und das Gitarrenspiel hätten viele neugierig gemacht. Über das Weggehen und Ankommen kann man von Maria Lineira-Romero also viel lernen. Ganz ohne Frage ist ihr Lebensweg ein Grund dafür, dass sich ihre Tochter heute in der Arbeit mit Geflüchteten engagiert. "Wenn wir lernen, mehr aufeinander zuzugehen, profitieren am Ende alle davon", sagt die Mutter. Für ihre Tochter ist das zu einer Art Lebensmotto geworden. Weggehen, aber auch der Wille, anzukommen und andere willkommen zu heißen, erfordern Mut.

Eine Kraftanstrengung, die sich aus Sicht von Mutter und Tochter lohnt. Nur so sei eine Gesellschaft möglich, in der niemand ausgegrenzt und gedemütigt wird und die für alle lebenswert ist. Die Wohnungen im Nebenhaus haben die Rempps an ein deutsches Paar und Familien aus Ghana, Lettland und Afghanistan vermietet. Für Raquel Rempp ist das wichtig. Zurzeit hat sie große Schwierigkeiten, Wohnungen für Geflüchtete zu finden. Immer wieder stoße sie auf Vorbehalte, erzählt die Schwetzingerin. Dabei sei ihr Haus ein wunderbarer Beleg für ein gelungenes Zusammenleben über kulturelle und nationale Grenzen hinweg.