Von Sascha Balduf

Schwetzingen. Bernd Wilberg begrüßt die Gäste mit einem ansteckenden Lächeln. Seine gute Laune liegt sicherlich auch daran, dass er seinem Traum nachgeht. Wilberg ist der Betreiber der Videothek Elpi in der Schwetzinger Friedrichstraße – und das mit Herzblut. Ohne geht es auch nicht mehr.

Dass die Zeit der Videotheken abgelaufen ist, macht schon der Blick ins Schaufenster deutlich: "Rettet das Elpi" steht dort in großen Buchstaben. Daneben sitzt ein stilisierter Forrest Gump einsam auf seiner Parkbank, darunter der Satz "Deutschlands letzte Videothek".

Das stimmt zwar nicht ganz, aber viele Mitbewerber hat Bernd Wilberg tatsächlich nicht mehr – schon gar nicht in der Region. Der "Interessenverband des Video- und Medienfachhandels in Deutschland" (IVD) zählt in einer Statistik für das Geschäftsjahr 2018 noch 440 Videotheken in der Bundesrepublik, immerhin 52 davon in Baden-Württemberg. Dem allgemeinen Abwärtstrend folgend – 2008 waren es noch 3508 Videotheken – dürfte diese Zahl mittlerweile aber weiter geschrumpft sein.

"Das ist ein Liebhaber-Projekt", sagt Wilberg. "Meine vierköpfige Familie könnte ich ohne das Einkommen meiner Frau damit nicht ernähren." Das war früher anders. Bernd Wilberg übernahm das Elpi bereits 1987. Frisch vom Wehrdienst, passte das Angebot perfekt in seine Pläne. "Damals war es ein reiner Plattenladen", erinnert er sich. Von der Abkürzung "LP" für Langspielplatte leitet sich übrigens auch der Name Elpi ab, der sich bis heute gehalten hat.

Als erste Neuerung stockte Wilberg das Angebot an CDs, die bisher im Elpi kaum eine Rolle gespielt hatten, massiv auf und konnte sich damit der Gewogenheit seiner Kunden sicher sein. Zumindest bis 1995, als der erste Media Markt in der Gegend eröffnete. Es folgte der Umstieg auf die Videothek. "Davon gab es in Schwetzingen aber schon sieben", erzählt Wilberg. "Ich musste mir also erst einmal überlegen, wie ich Kunden anziehen kann."

Seine erste Maßnahme war, das Angebot eines Mitbewerbers in der Brühler "Plaza" (heute Real) zu übernehmen: drei Filme für zehn Mark. Zudem deckte sich Wilberg in Heidelberg mit VHS-Kassetten aus den USA ein, um sein Angebot zu erweitern. "Dort gab es Ende der 90er-Jahre schon einen kleinen Raum mit DVDs", erinnert er sich.

Nach Rücksprache mit seiner Frau wagte Wilberg einen weiteren Schritt und investierte in das neue Format. Mit Erfolg: "Für zwei, drei Jahre war ich der Einzige in der Stadt mit DVDs", sagt Wilberg. "Manche Leute haben sich sogar eigens deswegen einen Player angeschafft und zeitweise habe ich überlegt, keine neuen Kunden mehr aufzunehmen."

Auch die nächsten Fortschritte der Technik hielten Einzug ins Elpi. "Die Top-Titel habe ich auch auf Blu-Ray, einige sogar in 4K im Regal stehen", erklärt er. Auch eine Traditionseinrichtung muss mit der Zeit gehen. Der nächste große Sprung war damit aber nicht mehr drin. Etwa zeitgleich mit dem Aufkommen der hochauflösenden Blu-Ray-Discs begann Netflix mit seinem Streaming-Angebot und hat sich dank steigender Bandbreiten und Rechnerleistung zur weitaus bequemeren Alternative gemausert. "Am Ende siegt die Bequemlichkeit", sagt Bernd Wilberg.

Er ist trotzdem zufrieden mit seinem Geschäft, das für ihn beinahe wie ein Kind ist. "Es läuft schon jetzt acht Jahre länger, als ich eigentlich gedacht habe", sagt Wilberg. Er genießt es, mit seinen Kunden zu plaudern, sich über die neuesten Filme auszutauschen und sie zu beraten. Deshalb will er auch noch nicht ans Aufhören denken und hat sich ein neues Modell ausgedacht. Wer seine Videothek unterstützt und jährlich einen Betrag in Höhe von 100 Euro zu ihrem Erhalt beisteuert, erhält einen Rabatt auf die Leihgebühr.

Für 25 Euro pro Monat bietet Wilberg sogar eine Flatrate an. Und wer weiß: Vielleicht lohnt es sich sogar, durchzuhalten – auch die Schallplatte hat irgendwann eine Renaissance gefeiert.