Schwetzingen. (RNZ) Wegen eines Bauvorhabens der Firma Flüwo ist der Abschnitt Landesstraße L 630/Walther-Rathenau-Straße vom kommenden Dienstag an bis voraussichtlich Freitag, 19. Juli, für den Verkehr gesperrt.

Laut Stadtverwaltung ist die Straße am morgigen Dienstag in beiden Richtungen gesperrt. Die Umleitung erfolgt stadteinwärts über die Mannheimer Straße und die Grenzhöfer Straße in die Friedrich-Ebert-Straße. Stadtauswärts müssen die Verkehrsteilnehmer über die Grenzhöfer Straße und Mannheimer Straße zum Rondell ausweichen.

Ab Mittwoch ist die Rathenau-Straße dann stadteinwärts bis zur Einmündung Schützenstraße befahrbar. Die Umleitung erfolgt über die Schützen- und die Blumenstraße in die Friedrich-Ebert-Straße. Die Umleitungen sind ausgeschildert. Der Durchgangsverkehr soll auf die Bundesstraße B 535 ausweichen.