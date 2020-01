Oberbürgermeister René Pöltl (l.) mit Patrick Körner, dem neuen Geschäftsführer der Schwetzinger Wohnungsbaugesellschaft. Der 37-jährige Betriebswirt war bislang bei den Stadtwerken tätig. Als ersten Grundstock bringt die Stadt die sogenannten Thienhaus-Gebäude mit 60 Wohnungen in der Grenzhöfer Straße und der Karlstraße (rechtes Bild) ein. Fotos: Lenhardt

Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. Die Spargelstadt benötigt dringend bezahlbaren Wohnraum. Und die 350 kommunalen Wohnungen im Besitz der Stadt, bei denen sie die Miethöhe bestimmen kann, sind zu wenig. "Diese Zahl stagniert seit gut zwei Jahren", betont Oberbürgermeister René Pöltl am Dienstag bei einem Pressegespräch.

Eine neue, hundertprozentige städtische Gesellschaft soll nun Abhilfe schaffen. Mit der Gründung der Schwetzinger Wohnungsbaugesellschaft GmbH & Co. KG (SWG) will man auch die Zahl der städtischen Wohnungen erhöhen. Als mittelfristiges Ziel ist anvisiert, den Wohnungsbestand auf etwa 500 anzuheben, wie der OB erläutert. "Wir wollen das nicht mehr nur dem freien Markt überlassen, sondern selbst tätig werden", so Pöltl. Die SWG wird zum einen den Erwerb von Wohnungen und Grundstücken und zum anderen die Sanierungen im Bestand übernehmen. Als Geschäftsführer der gegenwärtig noch Ein-Personen-Gesellschaft agiert der bislang bei den Stadtwerken tätige, 37-jährige Betriebswirt Patrick Körner.

Als ersten Grundstock zur Liquidität hat die Stadt Schwetzingen die sogenannten Thienhaus-Häuser in die Gesellschaft eingebracht. Dabei handelt es sich um vier vermietete Häuser mit insgesamt 60 Wohnungen in der Karlstraße und der Grenzhöfer Straße. Der Unternehmer Thienhaus hatte die Häuser vor Jahrzehnten der Stadt geschenkt. Für die Mieter solle sich durch den Eigentümerwechsel aber nichts ändern, verspricht Körner.

Die Mieteinnahmen fließen in die neue Gesellschaft. Deren Liquidität kann – wenn nötig – durch potenzielle Bankdarlehen auf die Häuser gesichert werden. "Als hundertprozentige städtische Gesellschaft kann die SWG sogar Kommunalkredite bekommen", erläutert Pöltl. Von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) sind solche Kredite derzeit zu Konditionen von 0,1 Prozent möglich." Die Stadt würde dann die Bürgschaft dafür übernehmen.

Das erste Projekt der SWG wird der Bau eines Mehrfamilienhauses auf dem Grundstück Lindenstraße 5 sein. Der Abriss des bisherigen Gebäudes fiel noch in die Verantwortlichkeit und Finanzierung der Stadt selbst. Der Neubau soll liegt nun im Aufgabenbereich der SWG. Ein Großprojekt der SWG, die unter direkter Kontrolle der Stadt und des Gemeinderats steht, ist die Bebauung der Flächen der Spargelgenossenschaft am Alten Messplatz. Dort ist in der unmittelbaren Nachbarschaft auch eine komplette Umgestaltung der Flächen des bisherigen Rotackerschen Hauses durch die Stadt geplant.

Darüber hinaus will die Stadt gemeinsam mit der SWG auf dem Pfaudler-Gelände Wohnungen vom Investor Epple erwerben, um auch dort Einfluss auf die Miethöhe zu haben. Als bezahlbaren Wohnraum bezeichnet Pöltl Miethöhen unterhalb von 8,50 Euro pro Quadratmeter. Anvisiert sind, wenn möglich, sogar Quadratmeterpreise zwischen sechs und sieben Euro.

Die SWG soll mit ihrer Tätigkeit den Wohnungsmarkt in Schwetzingen entspannen. Mietpreiserhöhungen sollen in den Projekten der SWG nur mit Zustimmung des Gemeinderats möglich sein. Ein Aufsichtsrat, der über die Tätigkeit der SWG bestimmt, besteht aus dem Oberbürgermeister selbst und vier Vertretern des Gemeinderats.