Die S-Bahn-Haltestelle am Schwetzinger Hauptbahnhof ist zwar schon seit dem vergangenen Jahr in Betrieb. Allerdings muss die Stadt auch im Haushaltsjahr 2020 noch einmal 47 000 Euro für die Bauarbeiten zahlen. Foto: Lenhardt

Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. "Ich bitte Sie nun, sich im Gedenken an Heinz Ackermann von ihren Stühlen zu erheben", sagte Oberbürgermeister René Pöltl. Ganz am Anfang der jüngsten Gemeinderatssitzung stand das Gedenken an den vor einigen Tagen verstorbenen langjährigen Stadtrat der Freien Wähler, Heinz Ackermann. Linken-Stadtrat Werner Zieger regte an, auch für die beiden Toten des Anschlags in Halle eine Gedenkminute einzulegen.

Der Rathauschef wollte das Gedenken jedoch lieber auf lokale oder regionale Ereignisse begrenzen. "Natürlich sind wir trotzdem mit den Betroffenen solidarisch", betonte Pöltl und machte die Verbundenheit des Schwetzinger Rats mit Halle deutlich.

Erst danach erläuterte Pöltl den städtischen Haushalt für das kommende Jahr. Es handelte sich zunächst nur um die Einbringung. Der Beschluss wird erst in einigen Wochen folgen, wenn sich alle Fraktionen über die Inhalte des Zahlenwerks ausgetauscht haben.

Als wichtige Maßnahme steht der Ausbau der beiden S-Bahn-Haltestellen in Nordstadt und Hirschacker mit jeweils rund 350.000 Euro auf dem Programm. Sie sollen 2021 in Betrieb gehen. Auch für den bereits im vergangenen Jahr beendeten S-Bahn-Ausbau im Hauptbahnhof werden 2020 noch einmal 47.000 Euro fällig.

"Das anstehende Haushaltsjahr 2020 stellt sich nicht so einfach dar, wie ich es mir gewünscht hätte", räumte Pöltl ein - um dann aber am Ende nachzuschieben: "Es gibt überhaupt keinen Grund zur Panik. Schwetzingen ist immer noch gut aufgestellt", so der OB. "Im Landkreis stehen wir finanziell immer noch mit Abstand am besten da."

Die Einnahmeseite sei weiterhin gut, allerdings steigen die Ausgaben stark an. Einen ersten Entwurf des Haushalts habe man bereits um sechs Millionen Euro bei den Ausgaben gekürzt. "Damit wird eine Kreditaufnahme nicht nötig werden", versicherte Pöltl. "Allerdings bestehen immer noch Kostensteigerungen im Ergebnishaushalt von rund 4,5 Millionen Euro."

Deshalb gebe es keinen Spielraum für weitere Ideen und Projekte - weder finanziell, noch in Bezug auf die Personalkapazität in der Verwaltung. Die Kosten für den Unterhalt von Gebäuden seien um 1,5 Millionen Euro gestiegen, die Personalkosten um 0,9 Millionen Euro. Dennoch plane die Stadt keine Kreditaufnahme und keine Gebührenerhöhungen. Und trotz allem werde in Schwetzingen viel investiert.

Schwer ins Gewicht fällt dabei die Umgestaltung der Karlsruher Straße mit einem Anteil von drei Millionen Euro im Haushaltsjahr 2020. Im Februar sollen die Bauarbeiten losgehen, die Dauer ist auf 18 Monate begrenzt. Für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz sind 1,15 Millionen Euro eingeplant. So erhält die Feuerwehr zwei neue Fahrzeuge, die mehr als 550.000 Euro kosten. Hinzu kommt eine Notstromanlage im Rathaus für rund 400.000 Euro. Eine halbe Million Euro entfällt auf Projekte zur Sanierung von öffentlichen Gebäuden wie das Rothackersche Haus und die Alte Apotheke. Die städtebauliche Neugestaltung des Areals um das Capitol und das südliche Ausbesserungswerk kosten rund 2,5 Millionen Euro. Klimaschutzmaßnahmen und Vereinsförderungen schlagen mit jeweils 100.000 Euro zu Buche.

Diese erheblichen finanziellen Investitionen werde man nur mit einem "sehr strategischen Haushaltsmanagement schaffen", betonte Rathauschef René Pöltl.