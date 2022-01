Schwetzingen. (vkn) Rund 150 Bürger haben am Montagabend auf dem Schlossplatz mit einer Menschenkette gegen die montäglichen, so genannten "Spaziergänge" von Gegnern der Corona-Maßnahmen demonstriert. Die waren anschließend unterwegs. Rangeleien gab es diesmal keine.

Aufgerufen zu Kundgebung und Menschenkette hatte das "Bündnis für Demokratie und Vielfalt Kurpfalz" unter dem Motto "Schwetzingen bleibt solidarisch und fair". Im Gegensatz zum vergangenen Montag hatten die Impfgegner von der "Offenen Gesellschaft Kurpfalz – eine antihygienistische Initiative für das Grundgesetz" aktuell aber nicht zu einer zeitgleichen Kundgebung parallel zur Menschenkette aufgerufen.

Es wurde eine Impfaktion angeboten, bei der Thomas Partl, Anja und Melanie Beck, Michael Fischer, Birk Adam, Landrat Stefan Dallinger, Gesundheitsdezernentin Doreen Kuss, Oberbürgermeister René Pöltl und Max Kritter (v.l.) dabei waren. Foto: Lenhardt

Trotzdem hatte das Ordnungsamt Schwetzingen in Absprache mit den Organisatoren der Menschenkette aus Impfbefürwortern die Hälfte des Schlossplatzes zugewiesen, auf der die "Spaziergänger" in der Vergangenheit nicht ihre Runden gedreht hatten. "Wir wollen so eine Trennung der Gruppen gewährleisten", erläuterte Ordnungsamtsleiter Patrick Seidel der RNZ. Acht Mitarbeiter waren im Einsatz.

Die Polizei nannte aus taktischen Gründen keine Zahl ihrer Einsatzkräfte. Die Stadt Schwetzingen ließ das "Palais Hirsch", vor dem seit einigen Wochen am Montagabend die "Spaziergänger" flanieren, mit einer großflächigen Lichtbildprojektion anstrahlen. Motive und Texte warben für ein solidarisches Schwetzingen und informierten über die Impfung gegen Covid 19. Interessenten konnten sich in einem Impfzelt bei einer städtischen Impfaktion impfen oder Boostern lassen.

Während sich eine Hälfte des Schlossplatzes am Montag rasch füllte, blieb die andere lange leer. "Impfen hilft", "Impfen aus der Pandemie" oder "Impfen schützt Dich!" stand auf den Schildern der Demoteilnehmer, die für eine Impfung warben. "Mir ist das Thema sehr wichtig", erläuterte beispielsweise Teilnehmerin Manuela Schweitzer. In der vergangenen Woche musste die Krankenschwester arbeiten. Durch ihre Arbeit im Krankenhaus erlebe sie tagtäglich die Folgen, wenn Menschen an Covid erkranken, erzählte sie. Selbst zweimal geimpft und geboostert, wünsche sie sich das für die ganze Gesellschaft. "Wir müssen da gemeinsam durch", meinte sie.

Während der Kundgebung der Impfbefürworter standen auf der anderen Seite des Schlossplatzes meist lediglich zwischen 20 und 30 der späteren "Spaziergänger" und verfolgten die Reden mit einzelnen Buh-Rufen. Im Gegensatz zu den Kundgebungsteilnehmern trugen sie keine Masken. Gegen Schluss der Kundgebung der Impfbefürworter wurde es auf der anderen Seite plötzlich höchst lebendig. Innerhalb weniger Minuten strömten "Spaziergänger" auf den Schlossplatz.

Dann bildeten sie einen Zug. In Rundgängen liefen sie durch die Innenstadt und wieder zurück auf den Schlossplatz. Ohne laute Meinungsäußerungen, niemand trug ein Plakat, einige hielten ein Grablicht in ihren Händen. "Anfangs waren es nur wenige, zur Spitzenzeit vielleicht 180 Teilnehmer. Für uns war das ein unproblematischer Einsatz", bilanzierte Polizeisprecher Norbert Schätzle.

"Wir wollen noch einmal was machen. Nächste Woche aber nicht", sagte Florian Reck vom "Bündnis für Demokratie und Vielfalt Kurpfalz" am Dienstag gegenüber der RNZ. Auch über den Charakter einer nächsten Veranstaltung ist sich die Gruppe noch unschlüssig. Mit dem Zuspruch zu der Gegenveranstaltung der Spaziergänge am Montag war das dreiköpfige Organisationsteam aber sehr zufrieden.