Von Jennifer Reutter

Schwetzingen. Auf der ovalen Tischplatte sind feine silberne Zeichnungen zu erkennen. Das Auge Gottes, ein Zepter oder auch Tränen, die hinabfließen. Eingearbeitet wurden die Muster mit Materialien wie Elfenbein, Perlmutt oder Zinn. Nicht irgendwer, sondern Kurfürst Carl-Theodor persönlich hat an diesem Tisch im 18. Jahrhundert sein Frühstück eingenommen. Dieses Möbelstück ist einer der Höhepunkte, auf die sich Gäste des Schwetzinger Schlosses 2019 freuen können. Die Schlossverwaltung hat jetzt gemeinsam mit den Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg das Veranstaltungsprogramm für das laufende Jahr vorgestellt.

"Das Schwetzinger Schloss gehört neben dem Heidelberger Schloss und dem Kloster Maulbronn zu den bedeutendsten und beliebtesten Monumenten der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg", erklärte Karin Ehlers, die für den Bereich Sammlung, Entwicklung und Besucherangebote der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg tätig ist.

Alleine im letzten Jahr habe die Sehenswürdigkeit rund 750.000 Besucher angelockt. Die meisten Gäste kamen aus der Region Rhein-Neckar. Im Vergleich zu anderen Schlössern sei der Anteil an Jahreskarten in der Spargelstadt besonders hoch. Wie in anderen Monumenten Baden-Württembergs sollen 2019 zahlreiche Veranstaltungen im Rahmen des Themenjahres "Ziemlich gute Freunde - Mit Schwert, Charme und Esprit" stattfinden, das die deutsch-französische Freundschaft feiern soll.

Unter anderem erklärt Cordula de Pigage, die Ehefrau von Nicolas de Pigage, dem Bauherr des Schwetzinger Schlossgartens, neugierigen Besuchern bei einer schauspielerischen Führung, die Bauwerke ihres Mannes. Auch das Lichterfest soll unter dem Zeichen der Beziehung der beiden Nationen stehen. Gerade die französischen Hofkünstler, die Schloss und Garten mitgestaltet haben, stehen bei zahlreichen Veranstaltungen im Fokus.

Doch auch beliebte Aktionen aus vergangenen Jahren sollen neugierige Besucher in den Schlossgarten locken: Traditionell werden beim Ostershoppen zahlreiche Eier für Besucher im Garten versteckt. Die aktuelle Blütezeit der Mandelbäume ist nicht nur in der Rhein-Neckar-Region, sondern auch bei Touristen aus asiatischen Ländern sehr beliebt. Bei der 15. Classic-Gala im August warten rund 180 Oldtimer auf Besucher. Für technisch und geschichtlich Interessierte hat das Schloss mit dem Unteren Wasserwerk ein neues Highlight im Programm. Das Bauwerk zeigt, wie raffiniert Technik bereits im 18. Jahrhundert sein konnte. Führungen werden dort ab Mai angeboten.

Ein weiteres besonderes Schmuckstück hat nun für drei Monate das kurfürstliche Schlafzimmer zu bieten. Aus einer Sammlung des Schlosses Berchtesgaden hat sich das Schloss Schwetzingen einen originalen Kaffeetisch des Kurfürsten Carl-Theodor ausgeliehen.

Folgenreiche politische Entscheidungen wurden im 18. Jahrhundert an diesem Tisch gefällt. Ralf Wagner, Konservator des Schlosses Schwetzingen, zeigte sich sichtlich begeistert "Es ist ein Möbelkunstwerk." Besonders angetan ist er von den hochwertigen verwendeten Materialen, wie Elfenbein, Zinn oder Perlmutt.