Von Volker Widdrat

Schwetzingen. Die Hauptverhandlung gegen einen 36-jährigen Italiener, dem die Anklage versuchten Totschlag, gefährliche Körperverletzung und unerlaubten Waffenbesitz zur Last legt, wurde vor der Strafkammer des Landgerichts Mannheim mit der Vernehmung des Opfers fortgesetzt.

Der 39-Jährige war durch zwei Schüsse in den Bauch und durch die Hand schwer verletzt worden. Er leidet noch immer unter den Folgen der Tat und befindet sich in Physiotherapie sowie traumatologischer Behandlung. Er habe Probleme beim Einschlafen, könne zurzeit keinen Sport machen und keine Filme mehr anschauen, in denen geschossen wird, sagte er dem Gericht.

Er sei auf den Angeklagten zugelaufen, dann sei der erste Schuss gefallen. "Es hat mich wütend gemacht, weil da einer mit einer Pistole gestanden ist", erzählte der 39-Jährige. Er habe seinem Gegenüber die Waffe aus der Hand reißen wollen, dann sei der zweite Schuss gefallen.

"Wir haben Cowboy und Indianer gespielt, der Cowboy hatte eine Pistole in der Hand, der Indianer die Pfeile in Form von Gläsern, die ich geworfen habe", erklärte er das Geschehen am späten Abend des 27. Dezembers vergangenen Jahres im Bistro "Rossini" in der Lindenstraße. Nach der Aussage entschuldigte sich der Angeklagte bei dem 39-Jährigen.

Anschließend wurden mehrere Gutachten verlesen. Die beiden Vollmantel-Projektile waren vom Kaliber 357 Magnum und könnten von einem Revolver der Marke Smith & Wesson abgefeuert worden sein, hat das Bundeskriminalamt ermittelt.

An Hand, Augenbrauen und Bart des Angeklagten, der zur Tatzeit alkoholisiert war, wurden Schmauchspuren festgestellt. Die Schussdistanz dürfte etwa 30 bis 40 Zentimeter betragen haben.

Die Kammer hörte fünf Zeugen zum Tatgeschehen. Ein 63-Jähriger sagte aus, er habe am Spielautomaten gesessen. Plötzlich seien Gläser geflogen, dann habe er zwei Schüsse gehört und Blut gesehen. Wie es zu der Auseinandersetzung gekommen sei, könne er nicht sagen. Eine Waffe habe er nicht gesehen.

"Sie wollen uns nicht mit der Wahrheit dienen, es ist unverschämt, wie Sie sich verhalten", rügte der Vorsitzende Richter Gerd Rackwitz den Zeugen, der bei seiner Aussage weiter mauerte. Ein 70-Jähriger, der im "Rossini" mit anderen Männern Karten gespielt hatte, wollte sich ebenfalls nicht erinnern. Ein 59-jähriger Schwetzinger, der Ex-Schwiegervater des Angeklagten, war an jenem Abend nicht in dem Lokal gewesen.

Der Angeklagte habe ihn Zuhause aufgesucht und berichtet, dass ein Schuss gefallen sei. Er sei "sehr verstört" gewesen und habe nur den Namen des Verletzten genannt. Eine Waffe habe er nicht dabeigehabt. Der 36-Jährige, der mit der Tochter des 59-Jährigen drei Kinder hat, sei vorher nie gewalttätig gewesen.

Ein 58-Jähriger, der an dem Abend zu Gast bei einer Familie war, hatte auf Geräusche von der Straße reagiert und nachgeschaut. Dabei habe er den Verletzten vor dem Lokal liegen gesehen und die Polizei gerufen. Ein 50-jähriger Oftersheimer, der während des Tathergangs in dem Bistro am Computer gesessen haben will, blockte ebenfalls bei seiner Aussage. Der Vorsitzende warf ihm vor, bei seiner Vernehmung durch die Polizei "ganz bewusst falsche Angaben" gemacht zu haben.

Der Verteidiger des Angeklagten konfrontierte den Zeugen mit dem Umstand, dass der Computer an jenem Abend kaputt gewesen sein soll. Ob es einen Grund haben könnte, warum er nur den Krankenwagen und nicht die Polizei gerufen habe, wollte der 50-Jährige ebenfalls nicht beantworten.