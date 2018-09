Schwetzingen. (jeu) Für die einen ist es ein aufregender Tag voller neuer Eindrücke und Herzklopfen, für die anderen bereits Routine: der erste Tag nach den Sommerferien. Damit das Schuljahr erfolgreich starten kann, standen in den weiterführenden Schulen in Schwetzingen viele organisatorische Aufgaben an. Darüber hinaus werden immer wieder Ideen gesucht, die den Schulalltag der Schüler noch angenehmer machen sollen. Die RNZ präsentiert eine Übersicht.

Carl-Theodor-Schule: Innovative Ideen halten Einzug im Schwetzinger Wirtschaftsgymnasium. Das zweite Jahr in Folge verzichtet eine der elften Klassen komplett auf die traditionellen Schulhefte. Die Aufgaben in den einzelnen Fächern erledigen sie stattdessen ausschließlich auf Tablets. Alle Lerninhalte, die die Schüler im Laufe des Jahres benötigen, werden in einer Cloud gespeichert, auf die die Elftklässler von überall aus Zugriff haben. Darüber hinaus sollen sie beim Lernen das Prinzip des "flipped classroom" anwenden: "Die Schüler sollen sich zu Hause den Stoff selbst erarbeiten und in der Schule anschließend individuell gefördert werden", erläutert Ingo Hartmann, der stellvertretende Schulleiter.

Die Schüler der neuen Jahrgangsstufen elf und acht machen sich schon in den ersten Tagen mit neuen Lernmethoden und dem Schulgebäude vertraut. Daneben erhält die Schulleitung in diesem Jahr ein neues Gesicht: Heide-Rose Gönner wurde als neue Rektorin bereits feierlich in das Amt eingeführt.

Hebel-Gymnasium: "Wir bemühen uns um einen sanften Einstieg." So beschreibt Stefan Abe, Schulleiter des Hebel-Gymnasiums, das Programm, das den neuen Fünftklässlern geboten wird.

Nachdem die neuen "Hebelianer" am gestrigen Montag mit einem feierlichen Akt begrüßt wurden, erkunden sie an den beiden darauffolgenden Tagen ihre neue Schule. Zwei Lehrer unterstützen sie dabei. Die Kinder sollten schließlich nicht ins kalte Wasser geworfen werden, sagt Abe. Stattdessen lernen sie in den ersten Schultagen neue Fächer oder die Mensa kennen. Das Amt des stellvertretenden Schulleiters übernimmt Gundolf March. Ansonsten gab es kleine Änderungen an der Kontingentstundentafel. Das heißt, dass sich die Verteilung der Unterrichtsstunden in einigen Fächern auf die einzelnen Schuljahre verändert hat.

Schimper-Gemeinschaftsschule: Die Vorbereitungen hatten bereits einige Wochen vor der Einschulung begonnen. Alle 79 neuen Fünftklässler wurden vorab zu Kennenlerngesprächen eingeladen. Die Schüler sollen auf diese Weise eingeschätzt werden, sowohl was ihre Fähigkeiten in den einzelnen Schulfächern betrifft, als auch hinsichtlich ihrer Persönlichkeit. Anhand dieser Einschätzung setzen sich die neuen Klassen zusammen. Starke Schüler sollen schwache Schüler unterstützen. In jeder Klasse soll ein ausgewogener Mix an Kindern für ein angenehmes Arbeitsklima sorgen.

Des Weiteren bekommt jeder neue Fünftklässler einen Sechstklässler als Paten an seine Seite. Die Patenschaft soll jedem Fünftklässler bei Schwierigkeiten einen Ansprechpartner bieten. Am heutigen Dienstag findet von 14 bis 16 Uhr die offizielle Einschulung statt. Im Rahmen dessen haben die neuen Schüler die Möglichkeit, ihren Klassenraum sowie ihre Mitschüler und Lehrer kennenzulernen. Am Ende der Einschulungszeremonie steigt ein Luftballon symbolisch für jeden neuen Schüler der Schimperschule in die Luft.

Privatgymnasium Schwetzingen: Gestern standen die neuen Fünftklässler im Vordergrund, was Jörg Bader, der Schulleiter, auch so geplant hatte. "Es gab eine feierliche Einschulung für die 50 neuen Schüler", sagte er gegenüber der RNZ. Doch damit war der Tag noch nicht zu Ende: Unter anderem stand eine Rallye durch das Schulhaus und der erste Besuch in der Mensa auf dem Plan. Zur Unterstützung hat in diesem Jahr jeder neue Schüler einen Zehntklässler als Paten an seiner Seite. Diese Paten helfen den Neuankömmlingen am ersten Tag dabei, sich im Schulhaus zurecht zu finden und führen sie durch die Mensa. Ansonsten wird in diesem Jahr unter anderem das Lehrerteam der Schule vergrößert und die Auswahl an angebotenen Aktivitäten in der Mittagspause ausgeweitet.