Blick auf die „Kurfürstenstube“ am Schwetzinger Schloss. Foto: Lenhardt

Schwetzingen. (RNZ) Gut 26 Jahre sorgte sie für das leibliche Wohl der Gäste in Schloss und Schlossgarten Schwetzingen: Nun beendet Gastronomin Annette Schmidt das Pachtverhältnis der "Kurfürstenstube Schwetzingen" aus gesundheitlichen Gründen. Am 30. Januar hatte die "Kurfürstenstube Schwetzingen" ein letztes Mal geöffnet. Dies geht aus einer Mitteilung der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg hervor.

"Im Namen der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg danke ich Annette Schmidt für die langjährige gute Zusammenarbeit", würdigt Sandra Moritz, Leiterin der Schlossverwaltung Schwetzingen, das Engagement der Gastronomin. Der Schlossgarten Schwetzingen ist eines der wichtigsten Monumente der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg.

"Nach einer Umbauphase in 2011 führte Frau Schmidt die ‚Kurfürstenstube‘ weiter", blickt Sandra Moritz auf gut zehn gemeinsame Jahre zurück. Doch auch schon vor dem Umbau kümmerte sich Annette Schmidt um das leibliche Wohl ihrer Gäste.

Den Gastronomiebetrieb direkt am Schlosseingang führte sie, die gebürtige Hockenheimerin, gut ein Vierteljahrhundert lang. Täglich fanden Gäste von Schloss und Schlossgarten Schwetzingen hier nach einem Museumsbesuch, einer Führung oder nach einem Spaziergang einen gemütlichen Ort zur Einkehr, heißt es in der Mitteilung weiter. Vom Frühstück über den wechselnden Mittagstisch bis hin zu Kaffeespezialitäten und selbst gebackenem Kuchen reichte das kulinarische Angebot. Die Chefin kochte dabei selbst, mit frischen und regionalen Zutaten.

Eine Qualität, die man schmeckte, und die ihr zahlreiche Stammgäste brachte. Nun endete die Ära "Kurfürstenstube" am 30. Januar. Das Ende des beliebten Restaurants bedeutet jedoch laut Mitteilung nicht das Ende der Schlossgastronomie am Schlosseingang: Auch künftig soll dort ein Tagescafé oder eine Gaststätte untergebracht sein, so dass weiterhin Gäste von der Terrasse aus den Blick auf das eindrucksvolle Schlossgebäude genießen können.

"Die Ausschreibung hierzu werden wir in den nächsten Wochen über die Presse und auf unserer Website veröffentlichen", erklärt Sandra Moritz. Man darf also gespannt sein.