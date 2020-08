Schwetzingen. (RNZ) Nach mehrmonatiger Schließung im Zuge der Coronakrise öffnet das Schwetzinger Schloss in der kommenden Woche endlich wieder seine Türen für Besucher. Wie die Staatlichen Schlösser und Gärten mitteilen, findet am Sonntag, 23. August, um 16.30 Uhr eine Comedy-Führung in Mundart statt. Unter dem Titel "Die Theres und Frau Schäufele – Zwei Putzfrauen fegen durch das Schloss" treten Yvonne Schwegler und July Sjöberg auf.

Zum Inhalt der Führung: Eigentlich sollen Theres und ihre schwäbische Kollegin Frau Schäufele das Schloss sauber machen. Aber der Gelegenheit zu einem Schwätzchen können sie nicht widerstehen. Los geht die Tour mit der gewitzten Kurpfälzerin und der putzwütigen Schwäbin.

So lustig hat man das Schwetzinger Schloss und seine Geschichte noch nie erlebt: Bei dem Dialog in schönster Mundart wird das unterste nach oben gekehrt. Die Führung dauert 1,5 Stunden. Erwachsene zahlen 11 Euro, zuzüglich acht Euro für das Schlossticket. Für Ermäßigte kostet der Eintritt acht Euro zuzüglich vier Euro. Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 15 Personen begrenzt. Wer teilnehmen möchte, kann sich anmelden beim Service Center im Heidelberger Schlosshof unter der Telefonnummer 06221 / 65 88 80 oder per E-Mail an service@schloss-heidelberg.com.