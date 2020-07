Schwetzingen. (RNZ) Vier Jahre nach ihrem ersten Auftritt in der Spargelstadt gastiert Sarah Connor am Samstag, 12. Juni 2021, wieder im Schwetzinger Schlossgarten. Mit über 1,2 Millionen verkauften Einheiten und drei ausverkauften Live-Tourneen gilt das deutsch-sprachige Debütalbum "Muttersprache" der Sängerin als Meilenstein – in der Pop-Musik, aber auch für sie als Künstlerin.

Connor schrieb zum ersten Mal alle Songs und Texte, und sie hatte eine klare Vision für die Geschichten, die sie mit ihrer Musik erzählen will. "Es war eine Herausforderung und die größte Befreiung. Meine Geschichten, Ideen, Sorgen und Ängste flossen in meine Lieder. Keiner – und ich zu allerletzt – hätte erwartet, dass es später so viele Menschen berühren würde, erinnert sich die Musikerin.

Beim Konzert in Schwetzingen wird sie dann auch ihr zweites deutschsprachiges Album "Herz Kraft Werke" unter freiem Himmel vorstellen, das im vergangenen Jahr erschienen ist. Der Vorverkauf hat bereits am Freitag begonnen. Karten gibt es bei allen RNZ-Geschäftsstellen. Aus Sicherheitsgründen haben Kinder unter sechs Jahren auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.