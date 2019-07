Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. Karlheinz Eisner vom Oldtimer Stammtisch Brühl ist ein alter Hase, wenn es um Oldtimer geht. Seit 14 Jahren fährt er seinen Mercedes 220 S Ponton Cabrio Baujahr 1958. 77.000 Kilometer hat er in dieser Zeit mit seinem Lieblingswagen zurückgelegt.

Er war mit dem Auto an der Nordsee, an der Ostsee, in Kroatien und Polen. Aber der Oldtimer ist noch viel weiter herumgekommen: Mit dem Vorbesitzer, einem Offizier der US-Streitkräfte, ging es bis nach Honolulu und weiter nach Arizona.

Dort hat ihn sein heutiger Besitzer aufgestöbert und erworben. "Viereinhalb Jahre habe ich das Auto originalgetreu restauriert", erzählt der Oldtimerfan, der gelernter Karosseriebauer ist. Das sind Geschichten, wie sie der mittlerweile 15. Concours d´Elegance im Schwetzinger Schlossgarten erzählt.

Ab Freitag, 30. August, macht die Classic Gala Schwetzingen für drei Tage im Schlossgarten Station. Mehr als 160 ausgewählte Oldtimer-Schönheiten und ihre Besitzer ringen dann wieder um die Preise für die besten Autos ihrer Kategorie. Darunter ist auch der Schwetzinger Armin Fehr mit seinem roten Adler Trumpf 1,7 Liter von 1934. Mit einem Vorgänger des Wagens ist in den 1930er-Jahren Clärenore Stinnes zu einer zweijährigen Fahrt rund um die Welt aufgebrochen.

Das Auto und auch Frau Stinnes kamen mehr oder weniger wohlbehalten wieder in Deutschland an. Wer den Adler von Armin Fehr sehen möchte, kann das beim Concours im Schlossgarten tun. In freier Fahrt bringt er knapp 100 Sachen auf den Asphalt. Auf dem Rücksitz liegt ein Korb-Picknick-Koffer, der eher auf eine gemütlichere Fortbewegung hindeutet.

Johannes Hübner hat gerufen und viele werden kommen. Meist sind es sogar mehr Bewerbungen als Platz im Schlossgarten ist. Seit 2001 haben mittlerweile über 25.0000 Besucher mehr als 2500 klassische Automobile bewundert vom Ferrari bis zum Goggo, vom Cadillac mit gewaltiger Heckflosse bis zur BMW-Isetta mit aufklappbarer Vorderfront, um Einsteigen zu können.

Vor 100 Jahren entstanden zahlreiche Automarken. Darunter Bentley, Citroën und Alvis. Während Bentley und Citroën beinahe jedem ein Begriff sind, ist die englische Marke Alvis eine ausgestorbene Rarität. Allen drei Marken wird beim Concours viel Platz eingeräumt.

Hingucker sind aber vor allem die Kleinwagen, denen eine eigene Sonderschau gewährt wird. Hans Hedtke ist der Initiator dieser Sonderschau. Aufgrund seiner Verbindungen in die Szene der Kleinwagen-Oldtimer kann er erneut bewundernswerte Autochen präsentieren. Dazu gehört das Glas-Goggomobil mit V8-Motor - bevor sich Mercedes an so etwas heranwagte - das in der Szene als Glaserati bekannt ist - in Anlehnung an die italienische Nobelmarke Maserati. Im hinteren Teil des Schlossgartens in direkter Nachbarschaft zu den US-Automobilen werden sie aufgestellt. Auch die Präsentation des Concours mit Automobilen, die entlang einer Zeitachse aufgestellt sind, sei einzigartig, betont der Initiator Hübner.

Doch der Concours d´Elegance im Schlossgarten soll nicht nur die Oldtimer-Fans anlocken, sondern eine große, edle Familien-Veranstaltung sein - zum Schauen, Genießen und Spaß haben. "In Schwetzingen ist es so schön. Da kommen wir gern wieder", bekomme man immer wieder von den Ausstellern und Besuchern zu hören. Heinrich Berger aus Plankstadt hat einen Uralt-Franklin Baujahr 1923 mitgebracht, ein luftgekühlter Sechszylinder. Unter der Haube lamentiert ein waschechter Flugzeugmotor darüber, dass er nur brummen darf und nicht losrollen. Fünf oder sechs Stück fahren noch in New York, in Deutschland ist seiner wahrscheinlich der letzte.

Info: Der Concours d´Elegance in Schwetzingen beginnt am Freitag, 30. August, mit dem ganztägigen Eintreffen und Aufstellen der Autos ab 9 Uhr. Öffnungszeiten Samstag 31. August und Sonntag 1. September 9 bis 18 Uhr. Der Eintritt in den Schlossgarten beträgt 6 Euro.