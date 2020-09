Schwetzingen. (RNZ) Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Innenräume des Schwetzinger Schlosses noch immer bis auf Weiteres für Besucher geschlossen. Zum Trost bieten die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg (SSG) im Oktober zahlreiche Veranstaltungen im Schlossgarten an.

Unter dem Motto "Chefsache" führen am Samstag, 3. Oktober, 13.30 Uhr, der SSG-Geschäftsführer Michael Hörrmann und Hartmut Troll, Abteilungsleiter für Historische Gärten durch den Park. Die Experten berichten, wie der Klimawandel den Schwetzinger Garten in seinem landschaftlichen Bereich besonders getroffen hat und stellen Lösungsansätze vor.

Ebenfalls am Samstag, 14 Uhr, findet die klassische Gartenführung "Von der Lust am Wandeln" statt. Gezeigt wird eine Auswahl besonderer Sehenswürdigkeiten im riesigen Areal des Schlossgartens. Auf dem Weg durch das grüne Paradies gibt es viel Schönes zu entdecken, denn ein Garten des Barock wollte immer wieder aufs Neue überraschen: mit barocken Lusthäuschen, Statuen, Tempeln und Brunnenanlagen ebenso wie mit heimischen und exotischen Pflanzen. Die Führung wird ebenfalls am 10. Oktober, am 17. Oktober und am 24. Oktober, jeweils 14 Uhr, angeboten. Der Eintritt kostet zehn Euro für Erwachsene, Ermäßigte zahlen fünf Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich unter der Telefonnummer 06221 / 65 88 80.

Am Sonntag, 4. Oktober, 14 Uhr lädt ein Herr oder eine Dame in historischer Kleidung zu einem Spaziergang durch den Schlossgarten ein. Unter dem Motto "Aufgeblüht – Höfisches Leben im Garten" gibt es vieles zu entdecken: Seltsame Pflanzen aus fernen Ländern, eine Theaterbühne unter freiem Himmel und Lieblingsplätzchen des Kurfürsten. Erwachsene zahlen zwölf, Ermäßigte sechs Euro. Anmeldung unter der Nummer 06221 / 65 88 80.

Am selben Tag um 15 Uhr referiert Gabriele Gerigk unter dem Motto "Darf ich vorstellen: Mein Name ist..." – diesmal als Obristhofmeisterin Maria Charlotta Freifrau von Vöhlin. Der Vortrag ist der Auftakt einer Vortragsreihe über historische Persönlichkeiten in der Schlosskapelle. Jeden ersten Sonntag im Monat um 15 Uhr verkörpert ein Referent in historischem Kostüm eine Persönlichkeit der Schlossgeschichte. Jeden ersten Sonntag im Monat gibt es um 15 Uhr auf diese Weise "Geschichte hautnah".

Die Obristhofmeisterin Freifrau von Vöhlin hatte die Aufgabe, die jungen Damen des Hofstaats in Schach zu halten. Flirten per Fächersprache, Fürstliche Bankette und Jagden, Mode und Körperpflege - die Adelige berichtet, wie man sich zu benehmen hatte. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt auf 20 Personen. Karten kosten für Erwachsene zwölf, für Ermäßigte sechs Euro. Anmeldung unter der Telefonnummer 06221 / 65 88 80.

Am Sonntag, 11. Oktober, 14 Uhr, bieten die SSG mit "La grande Promenade" eine ausgiebige Gartenführung an. Geometrische Formen bestimmten die französischen Gärten des Barock. Das Herzstück des Schwetzinger Gartens, das Zirkelparterre, folgt exakt diesem strengen Ideal. Von dort aus geht es zu einer "grande Promenade", einer ausgiebigen Erkundung des Gartens. Da ist plötzlich gar nichts mehr geometrisch: Denn im Lauf der Zeit entwickelte sich der Schwetzinger Garten stilistisch weiter, sehr zum Vergnügen der Besucher. Die Führung findet noch einmal am Sonntag, 25. Oktober, 14 Uhr, statt. Sie kostet zwölf Euro für Erwachsene, Ermäßigte zahlen sechs Euro. Anmeldung unter der Telefonnummer 06221 / 65 88 80.

Ein Gartenkrimi zum Mitraten mit dem Titel "Tod im Tulpenbeet" erwartet die Besucher am Sonntag, 18. Oktober, um 14 Uhr. Entsetzte Schreie zerstören den Frieden – eine Leiche im Schlossgarten! Intrigen und Liebesaffären lenken den Verdacht auf einige Angehörige des kurfürstlichen Hofstaats. Doch wer war’s? Die Gäste ermitteln die Wahrheit anhand von Indizien und Zeugenaussagen. Aber Obacht! Vielleicht ist der Täter ja auch unter den Besuchern? Historische Begebenheiten bilden den Hintergrund der Geschichte um ein raffiniertes Mordkomplott. Der Eintritt kostet zwölf Euro für Erwachsene, Ermäßigte zahlen sechs Euro. Anmeldung unter der Telefonnummer 06221 / 65 88 80.