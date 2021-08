Schwetzingen. (RNZ) Der Neubau der Karl-Friedrich-Schimper-Gemeinschaftsschule soll nach den Sommerferien am Montag, 13. September, in Betrieb genommen werden. Das teilt der Zweckverband Unterer Leimbach mit, der als Schulträger fungiert. Das neue Gebäude bietet Platz für mehr als 800 Jugendliche. Bis zur Inbetriebnahme des neuen Schulgebäudes liefen die Arbeiten auf der Baustelle "mit größter Intensität" weiter, so der Zweckverband. Die Bauarbeiten an den Außenanlagen und am Gehweg in der Spoletostraße haben bereits begonnen und sollen ebenfalls bis zum 13. September fertig sein.

Das beauftragte Abbruchunternehmen wird ab dem 9. August alle beweglichen Teile wie Verkleidungen, Leitungen oder Fenster aus dem alten Schulgebäude entfernen. Der Zweckverband geht davon aus, dass man nach etwa drei Wochen – voraussichtlich Anfang September – mit dem Abbruch des alten Schulgebäudes beginnen kann. Um die Lärmeinwirkung auf die Wohnbebauung in der Plankstadter Straße zu reduzieren, hat man das neue Schulgebäude in Kubatur und Masse höher und länger gebaut. Das Gebäude weise damit eine Lärmschutzwirkung auf, die in den letzten Tagen noch einmal von Experten bestätigt worden sei, erklärt der Zweckverband. Die Abbrucharbeiten und der Zugang zur Baustelle erfolgen ausschließlich über den Odenwaldring und das bisherige Grundstück der Firma Frankl & Kirchner GmbH & Co. KG. Der Neubau der Schimper-Gemeinschaftsschule befindet sich damit auf der Zielgeraden. Der Verbandsvorsitzende, der Schwetzinger Oberbürgermeister René Pöltl, wirbt bei den Anwohnern um Verständnis für die Beeinträchtigungen und bedankt sich für deren bisherige Geduld in Bezug auf die drei Jahre währende Baustelle.

Nach dem Abriss des ehemaligen Schulgebäudes ohne Turnhalle ist der Bau der Außenanlagen ab diesem Herbst vorgesehen. Außerdem soll die Sportanlage im hinteren Bereich des Grundstücks zum Gewerbegrundstück der Firma Frankl & Kirchner hin wiederhergestellt werden. Danach geht es an die Gestaltung der Grünanlagen mit dem Schulgarten zu den angrenzenden Grundstücken in der Plankstadter Straße. Die Container werden deshalb bis Mitte August von der Baustelle entfernt. Das Baustellenbüro zieht vorübergehend in die dann nicht mehr genutzten Schulcontainer in der Spoletostraße um. Bis zur Fertigstellung des neuen Schulhofs – voraussichtlich gegen Ende des ersten Quartals 2022 – wird die Schimper-Gemeinschaftsschule weiterhin die Spoletostraße als vorübergehenden Schulhof nutzen.