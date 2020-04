Schwetzingen. (RNZ) Die Open Air-Konzerte des Festivals "Musik im Park" im Schwetzinger Schlossgarten fallen dieses Jahr aus. Das teilte der Veranstalter am Freitag mit. Nach den Beratungen von Bundesregierung und den Ministerpräsidenten der Bundesländer über die weiteren Maßnahmen in der Corona-Krise sind Großveranstaltungen voraussichtlich bis Ende August nicht erlaubt. "Auch wenn bisher für Baden-Württemberg nicht präzisiert wurde, ab wie vielen Personen ein Konzert als Großveranstaltung gilt, betrifft diese Verordnung vermutlich auch die Konzerte in Schwetzingen im Schlossgarten", heißt es in einer Mitteilung.

Konkret geht es um die geplanten Konzerte mit Max Giesinger am 29. Juli, Wincent Weiss am 30. Juli, Brad Paisley am 31. Juli und Bryan Ferry am 1. August. Der Veranstalter steht nach eigenen Angaben in engem Kontakt mit den beteiligten Tourneefirmen und dem Management der Künstler. Man arbeite mit Hochdruck daran, geeignete Ersatztermine zu finden. Sobald neue Informationen vorliegen, werden diese im Internet unter www.provinztour.com veröffentlicht.