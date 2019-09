Von Volker Knab

Schwetzingen. Klaus Freyburger ist ein passionierter Fahrradfahrer. Seit Jahrzehnten tritt er in die Pedale, wenn er von A nach B will. Eine erstaunliche Wegstrecke ist über die Jahre so bereits zusammengekommen. Wäre Freyburger mit seinem Rad einst zum Mond aufgebrochen, stünde in wenigen Jahren die Heimkehr an. Für das Team der Stadt Schwetzingen war der 57-Jährige bei der Aktion Stadtradeln ein großer Aktivposten. In der dreiwöchigen Kampagne, das Auto stehen zu lassen, schaffte er 1460 Kilometer. Die RNZ stellt den leidenschaftlichen Radfahrer vor.

Der Professor für Wirtschaftsinformatik eilt zum Rechner. "Exakt 610.685.- und das sind nur die Kilometer mit dem Rennrad", nennt er im Gespräch mit der RNZ anhand einer Excel-Tabelle den Stand bis Ende 2018. Es sind also sozusagen lediglich die sportlichen Kilometer, denn Freyburger benutzt das Rennrad nur für seine täglichen Fahrten zur Arbeit von Schwetzingen nach Ludwigshafen, wo der 57-Jährige, gebürtige Neu-Edinger an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft arbeitet.

Außerdem steigt er für sein sportliches Fahrradtraining auf das Rennrad. Für die Alltagsfahrten nutzt er ein ganz gewöhnliches Fahrrad mit Schutzblechen, das sich mit einem Anhänger versehen lässt. Das ist ganz praktisch. Aber dazu später mehr.

"Ich mache das schon immer aus Gründen der Nachhaltigkeit", nennt Freyburger neben dem sportlichen Aspekt seinen zweiten Grund, Dinge möglichst auf dem Drahtesel zu erledigen. Bereits während seiner Studienzeit ist er immer mit dem Rad zur Uni oder zum Fußballtraining gefahren - in seiner Schulzeit sowieso. Für Transportfahrten benutzt er inzwischen den ausrangierten Fahrradanhänger für die Kinder. Dem sind seine Tochter und sein Sohn längst entwachsen.

"Der ist auch für Familieneinkäufe gut geeignet", sagt er mit einem herzhaften Lachen. Es lasse sich auf diese ganz einfache Weise so viel Brennstoff einsparen, fügt er hinzu und wechselt in einen ernsten Tonfall. "Der Nachhaltigkeitsgedanke hat bei mir schon immer eine große Rolle gespielt", erinnert sich der Mathematiker. Für das Radfahren die Werbetrommel zu rühren, ist ihm deshalb "ein Herzensanliegen", betont er. Als Vater hat er privat seine Kinder im Fahrradanhänger bei kürzeren Strecken transportiert. "Sonst kann das gar nicht klappen", sagt der 57-Jährige beim Stichwort Nachhaltigkeit auf das Thema Klimawende angesprochen und nennt als Beispiel nur die gestiegene Anzahl an Flugreisen. Aber jeder könne was tun, zum Beispiel mehr Fahrradfahren.

400 Kilometer Fahrrad fährt Freyburger die Woche allein durch seine Pendelei zur Arbeitsstätte und sein sportliches Wochenendprogramm. "Die Leute fragen mich oft, wie man das schafft?", erzählt der 57-Jährige. Aber das schaffe jeder, der etwas trainiere, sagt Freyburger. "Und das geht auch ohne E-Bike", fügt er lächelnd hinzu. Es ist aber schon auch der sportliche Aspekt und der Spaß dabei, der Freyburger antreibt. Sonst würden er und seine Frau wohl kaum selbst ihre Urlaube seit drei Jahrzehnten danach ausrichten, erzählt er. Das in der gesamten Zeit bewährte Erholungsgebiet für die begeisterten Zweiradfahrer liegt mit dem Schwarzwald quasi direkt vor ihrer Haustür.

Seine Frau betrieb schon immer Ausdauersport, während Freyburger ursprünglich leidenschaftlicher Fußballspieler war. Damit war aber aus gesundheitlichen Gründen mit 26 Jahren leider Schluss. Seine Knie spielten nicht mehr mit. So vollzog sich vor 31 Jahren, über seine Frau vermittelt, der Wechsel seiner aktiven Leidenschaft im Sport vom Fußball auf den Radsport. Wobei Freyburger schon immer gern Rad fuhr.

Inzwischen ist das tägliche Radfahren ein Teil seines Lebens. Als er nach einem schweren Sturz eine Weile nicht mehr fahren konnte, hat er die Bewegung und die frische Luft vermisst. "Ich brauche das". Der leidenschaftliche Fahrradfahrer Freyburger hat durch seine Erlebnisse allerdings auch einen sehr geschärften Blick für kritische Aspekte des Radfahrens.

So würde er sich insbesondere wünschen, dass die Abstandsregeln von Autofahren zu Radfahrern endlich schärfer kontrolliert werden. Überhaupt müssten Radfahrer endlich als gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer akzeptiert werden, und für Schwetzingen würde er sich innerorts an manchen Stellen eine bessere Ampelregelung für Fahrradfahrer wünschen.

Ob bei einer Umsetzung seiner Wünsche seine Rückreise vom Mond etwas schneller geschehen würde, steht freilich in den Sternen. Wenn man 384.400 Kilometer als mittlere Entfernung zum Mond nimmt, sind es hin und zurück 768.800 Kilometer. "Dieses Jahr habe ich bis jetzt 15.307 Kilometer geschafft, rein sportlich", rechnet Freyburger vor. Bis zum 31. Dezember wird es dann wohl nicht mehr zu schaffen sein.